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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۸:۲۱

ناکامی قاچاقچیان در انتقال ۶۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در سیریک

ناکامی قاچاقچیان در انتقال ۶۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در سیریک

میناب - فرمانده پایگاه دریابانی میناب از کشف ۶۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق از یک محفظه پلاستیکی موسوم به مشک ماری در حوزه دریایی سیریک و ناکامی قاچاقچیان در انتقال آن به شناورهای تندرو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید داود میرعالی، اظهار کرد: مرزبانان دریابانی میناب پس از دریافت خبری مبنی بر قاچاق سوخت در حوزه استحفاظی، بلافاصله به محل اعزام شدند و در عملیاتی موفق ۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل را از یک محفظه بزرگ پلاستیکی موسوم به «مشک ماری» کشف کردند.

وی افزود: قاچاقچیان قصد داشتند این میزان سوخت قاچاق را با استفاده از این محفظه پلاستیکی از ساحل به شناورهای تندرو منتقل کنند، اما مرزبانان با خارج کردن این مشک از بستر دریا مسیر انتقال سوخت قاچاق را قطع کردند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب ارزش سوخت مکشوفه را ۱۱۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: تحقیقات برای شناسایی و دستگیری عوامل نگهداری این محموله قاچاق همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 6895359

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