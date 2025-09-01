کشف بیش از ۴۰۰ هزار لیتر گازوئیل و توقیف دو فروند شناور در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی اظهار کرد: در راستای تأکیدات ریاست قوه قضائیه برای مقابله با قاچاق، دستگاه قضائی استان با همکاری ضابطان نسبت به تداوم اقدامات ضربتی و عملیاتی برای انسداد مسیرهای قاچاق سوخت و جلوگیری از تاراج منابع ملی اقدام کرده است.

وی افزود: بر این اساس با هماهنگی دادستان شهرستان میناب طی روزهای اخیر مجموعه عملیات‌های از سوی ضابطین طراحی و به مرحله اجرا گذاشته شده است که طی آن، تعداد ۶ عدد مشک ماری حاوی ۴۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل در خوریات کرگان و کلاهی کشف و ضبط شد.

قهرمانی همچنین از برقراری ایست و بازرسی شبانه روزی و عملیات مشترک فراجا و دریابانی میناب در محورهای مواصلاتی مازغ و شمیلو خبر داد و افزود: دو دستگاه نیسان سوخت بر نیز طی عملیات مشترکی در سه راهی شمیلا کرگان توقیف شده اند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین اعلام کرد: شناورهای سازمانی ضابطین به صورت شبانه روزی در تمامی خوریات شهرستان میناب مستقر شده اند و همچنین حضور شناورهای گشت و بازرسی در عقبه شناورهای استقراری جهت ممانعت از قاچاق سوخت نیز پیش بینی شده است.

قهرمانی با اشاره به توقیف دو فروند شناور فعال در حوزه قاچاق سوخت در شهرستان میناب نیز گفت: در عملیات مأموران یک فروند قایق تک ۲۰۰ که در امر انتقال مشک‌های سوختی در خوریات فعال بوده و یک فروند قایق حامل پوسته مشک نیز در خور کرگان توقیف شده اند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان برگزاری سه جلسه تعاملی با مسئولان فراجا در میناب و سیریک با هدف برنامه ریزی به منظور مقابله با قاچاق سوخت را از دیگران اقدامات انجام شده در این خصوص عنوان کرد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان از کشف و ضبط بیش از ۶ هزار لیتر سوخت قاچاق طی ۴۸ ساعت اخیر در شهر فین نیز خبر داد و گفت: به دستور رئیس حوزه قضایی بخش فین در عملیات‌های جداگانه‌ای در تعدادی از روستاهای منطقه قطب آباد در مجموع بیش از ۶۰۰۰ لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط شده است.

وی افزود: در نتیجه اقدامات مأموران در مناطق مذکور ۳ دستگاه خودروی ایسوزو متعلق به قاچاقچیان سوخت نیز توقیف شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: پس از صدور دستور قضایی، مأموران پاسگاه‌های حوزه قضایی مستقر در شهر فین ضمن افزایش گشت‌های عملیاتی موفق شده اند طی شش ماهه اول سال جاری بیش از ۱۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق را کشف و ضبط کنند.