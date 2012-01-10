ادامه قاچاق سوخت در بم/ 80 هزار لیتر گازوئیل کشف شد

سرهنگ عباس ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران نیروی انتظامی بم موفق به کشف 60 هزار لیتر گازوئیل در تهرود و خواجه عسکر از توابع شهرستان بم و رستم آباد نرماشیر شدند.

وی با اشاره به اینکه این مقدار سوخت در منازل قاچاقچیان نگهداری می شد گفت: در این رابطه هشت نفر دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

این مسئول انتظامی ادامه داد: محموله قاچاق دیگری شامل 20 هزار لیتر گازوئیل قاچاق نیز که در یک کامیون جاسازی شده بود توسط ماموران مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی کشف و ضبط شد.

سرهنگ ابراهیمی با اشاره به دستگیری دو قاچاقچی در این زمینه افزود: این کامیون قصد داشت محموله مذکور را از مرکز استان کرمان به شهرستان خاش منتقل کند.

وی با اشاره به سوء استفاده برخی افراد از اختلاف قیمت مواد سوختی در داخل کشور و مرزهای شرقی تصریح کرد: قاچاقچیان در نظر داشتند که این مقدار گازوئیل قاچاق را به محموله های کوچکتر تقسیم و به خارج از مرزهای شرقی کشور انتقال دهند.

سرهنگ ابراهیمی یادآور شد: نیروی انتظامی بم تمام توان خود را برای مبارزه با پدیده قاچاق سوخت در این شهرستان به کار می گیرد و به افراد سود جو اجازه نمی دهد سرمایه های ملی را از کشور خارج کنند.