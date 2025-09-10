  1. استانها
ناکامی قاچاقچیان سوخت در انتقال ۶۰ هزار لیتر گازوئیل در بندرعباس

بندرعباس-فرمانده دریابانی بندرعباس گفت: با تلاش همه‌جانبه مرزبانان این شهرستان، قاچاقچیان در انتقال قریب به ۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق از مرزهای آبی خلیج‌فارس ناکام ماندند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسلام توحیدی پور اظهار کرد: در راستای قرارگاه مقابله با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، مرزبانان پایگاه دریابانی بندرعباس با اشراف اطلاعاتی از قصد قاچاقچیان برای انتقال گازوئیل قاچاق به‌وسیله یک محفظه پلاستیکی بزرگ معروف به مشک ماری مطلع شدند و بررسی موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی با اشاره به کشف یک مشک ماری و توقیف ۳ دستگاه خودرو، افزود: مرزبانان در این عملیات موفق به کشف قریب به ۶۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی بندرعباس با اشاره به دستگیری ۳ نفر قاچاقچی در این عملیات تصریح کرد: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را بالغ بر ۳ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

سرهنگ توحیدی پور در خاتمه خاطر نشان کرد: سودجویان و مخلان اقتصادی بدانند امروز هم‌بستگی و تعامل مرزبانان و مرزنشینان در حفظ و حراست از مرزهای جمهوری اسلامی ایران در این خطه، بیشتر از هر زمان ممکن است و به یاری خداوند متعال عرصه را بر سودجویان و قاچاقچیان در خشکی و دریا تنگ خواهیم کرد.

