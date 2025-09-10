ناکامی قاچاقچیان سوخت در انتقال ۶۰ هزار لیتر گازوئیل در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسلام توحیدی پور اظهار کرد: در راستای قرارگاه مقابله با قاچاق سوخت و فرآوردههای نفتی، مرزبانان پایگاه دریابانی بندرعباس با اشراف اطلاعاتی از قصد قاچاقچیان برای انتقال گازوئیل قاچاق بهوسیله یک محفظه پلاستیکی بزرگ معروف به مشک ماری مطلع شدند و بررسی موضوع را بهصورت ویژه در دستور کار قرار دادند.
وی با اشاره به کشف یک مشک ماری و توقیف ۳ دستگاه خودرو، افزود: مرزبانان در این عملیات موفق به کشف قریب به ۶۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق شدند.
فرمانده پایگاه دریابانی بندرعباس با اشاره به دستگیری ۳ نفر قاچاقچی در این عملیات تصریح کرد: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را بالغ بر ۳ میلیارد ریال برآورد کردهاند.
سرهنگ توحیدی پور در خاتمه خاطر نشان کرد: سودجویان و مخلان اقتصادی بدانند امروز همبستگی و تعامل مرزبانان و مرزنشینان در حفظ و حراست از مرزهای جمهوری اسلامی ایران در این خطه، بیشتر از هر زمان ممکن است و به یاری خداوند متعال عرصه را بر سودجویان و قاچاقچیان در خشکی و دریا تنگ خواهیم کرد.
