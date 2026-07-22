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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۹:۲۸

قاتل فراری سمیرمی در مخفیگاهش در شهرضا دستگیر شد 

قاتل فراری سمیرمی در مخفیگاهش در شهرضا دستگیر شد 

اصفهان -فرمانده انتظامی شهرضا از دستگیری عامل قتلی که در شهرستان سمیرم رخ داده بود، در کمتر از ۴۸ ساعت در مخفیگاهش در شهرضا خبر داد. 

سرهنگ شکرالله پورخاقان در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل در شهرستان سمیرم که به دلیل اختلافات مالی به وقوع پیوست و منجر به متواری شدن عامل جنایت شد، با توجه به حساسیت موضوع، شناسایی و دستگیری متهم به صورت ویژه در دستور کار اطلاعاتی و عملیاتی پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی با اشاره به هماهنگی‌های صورت گرفته میان یگان‌های انتظامی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان شهرضا با همکاری مأموران پلیس آگاهی شهرستان سمیرم و با بهره‌گیری از اقدامات تخصصی، رصدهای فنی و اشراف عملیاتی، موفق شدند در کمتر از ۴۸ ساعت، محل اختفای متهم را در یکی از باغ‌های اطراف شهرستان شهرضا شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا تصریح کرد: مأموران پلیس در یک عملیات دقیق و غافلگیرانه، متهم ۳۲ ساله را که در مخفیگاه خود حضور داشت، بدون هرگونه درگیری یا خسارت جانی دستگیر کردند.

سرهنگ پورخاقان در خصوص جزئیات این پرونده بیان داشت: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد متهم پس از درگیری لفظی و فیزیکی بر سر اختلافات مالی، مردی ۴۵ ساله را با وارد کردن ضربات متعدد چاقو به قتل رسانده و بلافاصله از شهرستان سمیرم متواری شده بود که با هوشیاری پلیس، پیش از هرگونه اقدام برای فرار مجدد، دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.

وی ضمن قدردانی از همکاری پلیس آگاهی شهرستان سمیرم، خاطرنشان کرد: این پرونده بار دیگر نشان داد که هیچ مجرمی حتی پس از ارتکاب جرائم خشن و تلاش برای پنهان شدن، از چتر اطلاعاتی و عملیاتی پلیس در امان نخواهد بود و کارآگاهان با سرعت و دقت کامل، عاملان برهم‌زننده امنیت را به دست عدالت می‌سپارند.

کد مطلب 6895387

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