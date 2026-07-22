قاتل فراری سمیرمی در مخفیگاهش در شهرضا دستگیر شد 

سرهنگ شکرالله پورخاقان در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل در شهرستان سمیرم که به دلیل اختلافات مالی به وقوع پیوست و منجر به متواری شدن عامل جنایت شد، با توجه به حساسیت موضوع، شناسایی و دستگیری متهم به صورت ویژه در دستور کار اطلاعاتی و عملیاتی پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی با اشاره به هماهنگی‌های صورت گرفته میان یگان‌های انتظامی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان شهرضا با همکاری مأموران پلیس آگاهی شهرستان سمیرم و با بهره‌گیری از اقدامات تخصصی، رصدهای فنی و اشراف عملیاتی، موفق شدند در کمتر از ۴۸ ساعت، محل اختفای متهم را در یکی از باغ‌های اطراف شهرستان شهرضا شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا تصریح کرد: مأموران پلیس در یک عملیات دقیق و غافلگیرانه، متهم ۳۲ ساله را که در مخفیگاه خود حضور داشت، بدون هرگونه درگیری یا خسارت جانی دستگیر کردند.

سرهنگ پورخاقان در خصوص جزئیات این پرونده بیان داشت: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد متهم پس از درگیری لفظی و فیزیکی بر سر اختلافات مالی، مردی ۴۵ ساله را با وارد کردن ضربات متعدد چاقو به قتل رسانده و بلافاصله از شهرستان سمیرم متواری شده بود که با هوشیاری پلیس، پیش از هرگونه اقدام برای فرار مجدد، دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.

وی ضمن قدردانی از همکاری پلیس آگاهی شهرستان سمیرم، خاطرنشان کرد: این پرونده بار دیگر نشان داد که هیچ مجرمی حتی پس از ارتکاب جرائم خشن و تلاش برای پنهان شدن، از چتر اطلاعاتی و عملیاتی پلیس در امان نخواهد بود و کارآگاهان با سرعت و دقت کامل، عاملان برهم‌زننده امنیت را به دست عدالت می‌سپارند.