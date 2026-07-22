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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۱

عامل تیراندازی منجر به مجروحیت ۲ نفر در ازنا دستگیر شد

عامل تیراندازی منجر به مجروحیت ۲ نفر در ازنا دستگیر شد

ازنا - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: عامل تیراندازی منجر به مجروحیت دو نفر در شهرستان ازنا دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وقوع یک فقره تیراندازی منجر به مجروحیت دو نفر در شهرستان ازنا، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

مأموران با اشراف اطلاعاتی، انجام اقدامات پلیسی و تحقیقات تخصصی، موفق به شناسایی محل اختفای متهم شدند و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در یک عملیات منسجم، غافلگیرانه و ضربتی، عامل تیراندازی را به همراه سلاح به‌کاررفته دستگیر کردند.

در ادامه این عملیات، خودروی مورداستفاده متهم نیز توقیف شد. متهم در تحقیقات پلیسی، انگیزه خود از ارتکاب این اقدام را اختلافات و مشکلات خانوادگی عنوان کرد.

متهم پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان با تأکید بر برخورد قاطع و قانونی با هرگونه اقدام مخل نظم و امنیت عمومی، از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6895466

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