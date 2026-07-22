«کوهدشت» پیشتاز خرید گندم در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سعید دارابی صبح امروز چهارشنبه در گفتوگو با رسانهها با اعلام خبر خرید ۲۲۳ هزار و ۸۶۰ تن گندم تا پایان روز سهشنبه ۳۰ تیر در لرستان، از همت کشاورزان لرستانی قدردانی کرد.
وی ضمن تشکر از تلاشهای شبانهروزی کشاورزان در تمامی شهرستانها، گفت: ثبت این رکورد نتیجه زحمات کشاورزان عزیزمان در پلدختر، رومشکان، کوهدشت، خرمآباد، چگنی، دورود، بروجرد، ازنا، الیگودرز، الشتر و نورآباد است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان، افزود: پیشتاز خرید گندم کشاورزان در استان شهرستان کوهدشت با ۷۴ هزار تن تحویل گندم بودهاند که جای تقدیر ویژه دارد. تمام تلاش همکاران ما در اداره کل غله این است که روند خرید و پرداخت مطالبات گندمکاران عزیز با سرعت و رضایت کامل پیش برود.
دارابی، گفت: خدا را شاکریم که امسال شاهد همکاری عالی کشاورزان و موفقیت در این عملیات ملی هستیم و امیدواریم با ادامه این روند، نتایج درخشانی را در پایان فصل برداشت ثبت کنیم.
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