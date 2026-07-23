تخصیص ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای توسعه کشاورزی همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی ظهر پنج شنبه در جلسه شورای معاونان و مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با تاکید بر لزوم حمایت از تولیدکنندگان، اظهار کرد: با پیگیری‌های صورت‌گرفته و مکاتبات انجام‌شده با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، سهمیه سوخت بخش کشاورزی استان به میزان ۷ میلیون لیتر افزایش یافت که این امر گامی موثر در راستای کاهش دغدغه‌های کشاورزان در فصل برداشت محسوب می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تامین منابع مالی برای پروژه‌های زیرساختی اشاره کرد و گفت: مجوز اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تکمیل و اجرای طرح‌های کشاورزی استان اخذ شده است که بخش قابل‌توجهی از این پروژه‌ها از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردارند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی بر اهمیت نظارت دقیق بر نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات تاکید کرد و افزود: منابع مذکور باید صرفاً در مسیر تکمیل پروژه‌ها، افزایش بهره‌وری و توسعه زیرساخت‌های پایدار بخش کشاورزی به کار گرفته شود.

وی با اشاره به ضرورت اجرای الگوی کشت و اولویت‌بندی محصولات استراتژیک، بیان کرد: توسعه کشت زعفران و دانه‌های روغنی از اولویت‌های اصلی کشاورزی استان است و در همین راستا سطح زیرکشت زعفران در استان از ۶ هکتار به ۴۴ هکتار افزایش یافته است که باید با برنامه‌ریزی‌های مدون و حمایت‌های لازم به ۲۰۰ هکتار برسد.

حاجی بابایی همچنین بر صیانت از برند و کیفیت زعفران تولیدی استان تاکید کرد و خواستار نظارت جدی بر بازار به منظور جلوگیری از عرضه محصولات بی‌کیفیت یا ترکیب‌شده با تولیدات سایر مناطق شد.

وی در پایان ضمن بررسی ظرفیت‌های توسعه گلخانه‌ای استان، به چالش‌های موجود در شهرک‌های گلخانه‌ای فیض‌آباد و قزل‌حصار اشاره کرد و گفت: موانع موجود در مسیر تامین آب و تسهیلات در این شهرک‌ها احصا شده است و مقرر شد با برگزاری جلسات ویژه مشکلات انتقال آب و سایر موانع اجرایی برای تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از این طرح‌ها برطرف شود.