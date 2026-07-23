اجرای آبیاری هوشمند در ۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین ادریسیان ظهر پنج شنبه در جلسه شورای معاونان و مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه تولید پایدار در بخش کشاورزی در گرو مدیریت بهینه منابع آب و خاک است، اظهار کرد: با بهره‌گیری از داده‌های هواشناسی و اطلاعات دقیق مزرعه طرح پایلوت آبیاری هوشمند در ۲۰۰ هکتار از اراضی استان با موفقیت اجرا شد که نتایج آن حاکی از افزایش حداقل ۲۰ درصدی بهره‌وری بوده است و اکنون فاز دوم این طرح در سطح ۸۰۰ هکتار در دست اجرا قرار دارد.

وی با تاکید بر اهمیت مطالعات تفصیلی خاک برای برنامه‌ریزی‌های کلان کشاورزی، از اجرای این مطالعات در ۲ هزار هکتار از اراضی منطقه فامنین و روستاهای تابعه خبر داد و افزود: برای گذار از بحران آب باید تولید بیشتر با مصرف بهینه آب محقق شود که در همین راستا تاکنون ۱۶۵ هزار هکتار از اراضی استان به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز شده‌اند.

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان همدان به سیاست‌های حمایتی دولت در این حوزه اشاره کرد و گفت: برای توسعه سامانه‌های نوین آبیاری یارانه‌های ویژه‌ای اختصاص یافته است که شامل ۲۲۲ میلیون تومان برای آبیاری زیرسطحی، ۱۵۳ میلیون تومان برای قطره‌ای، ۱۰۰ میلیون تومان برای بارانی و ۳۷ میلیون تومان برای سامانه‌های کم‌فشار به ازای هر هکتار است.

ادریسیان در بخش دیگری از سخنان خود از برنامه‌ریزی برای پوشش‌گذاری ۷۰۰ کیلومتر از کانال‌های آبیاری با مشارکت قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) و بسیج سازندگی خبر داد و افزود: با توجه به اهمیت قنوات به‌عنوان سازه‌های کم‌هزینه و حیاتی تامین آب، عملیات بازسازی و نوسازی آن‌ها در قالب قراردادهای ۸۸ موردی به ارزش ۶۶ میلیارد تومان در حال اجرا است که ۲۴ رشته قنات اولویت‌دار به دلیل آسیب‌های ناشی از سیل و شرایط اقلیمی در دستور کار فوری قرار گرفتند.

وی در پایان تخصیص نیافتن به‌موقع اعتبارات، ناترازی برق چاه‌های کشاورزی، نبود تحویل حجمی آب، خرد بودن اراضی و کاهش مواد آلی خاک را از جمله چالش‌های اصلی حوزه آب و خاک برشمرد و بر ضرورت توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌های نوین برای عبور از بحران‌های اقلیمی تاکید کرد.