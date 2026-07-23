به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نثاری ظهر پنج شنبه در جلسه شورای اداری بخش خزل نهاوند با اشاره به ظرفیتهای بخش خزل و شهر فیروزان اظهار کرد: این منطقه یکی از ظرفیتهای ارزشمند شهرستان نهاوند و غرب کشور به شمار میرود و همه مسئولان باید با نگاه ویژه برای توسعه و رفع مشکلات آن تلاش کنند.
وی با بیان اینکه در سالهای گذشته فرصتهای توسعهای متعددی در کشور وجود داشته که شهرستان نهاوند نتوانسته به سهم واقعی خود از آنها دست یابد، افزود: امروز با وجود محدودیتهای مالی و شرایط خاص اقتصادی کشور، با همدلی میان دولت، مسئولان استانی و شهرستانی، روند اجرای پروژههای عمرانی و زیرساختی در شهرستان با جدیت دنبال میشود.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرایط کشور نیازمند همدلی و تمرکز بر خدمت است و با اشاره به شرایط منطقه و تحولات اخیر، تصریح کرد: امروز کشور در شرایط ویژهای قرار دارد و دشمنان جمهوری اسلامی ایران با اهدافی فراتر از ادعاهای مطرحشده منافع ملت ایران را هدف قرار دادند اما مردم ایران با وحدت، همدلی و حمایت از نظام و نیروهای مسلح، همچنان در صحنه حضور دارند و این توطئهها را ناکام خواهند گذاشت.
وی تاکید کرد: در چنین شرایطی باید از پرداختن به حاشیهها پرهیز کنیم و همه ظرفیتها را برای خدمترسانی به مردم و پیشبرد برنامههای توسعهای کشور به کار بگیریم.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسائل و مشکلات شهرستان نهاوند بهصورت مستمر از طریق مدیران دستگاههای اجرایی پیگیری میشود، گفت: تقریباً تمامی موضوعات مطرحشده در این جلسه پیش از این نیز از سوی بنده با مدیران کل استان و مسئولان مربوطه منتقل شده و بسیاری از آنها به نتیجه رسیده یا در مراحل نهایی اجرا قرار دارد.
وی افزود: وظیفه نماینده مردم مطالبهگری و پیگیری مشکلات شهرستان است و خوشبختانه مدیران اجرایی استان نیز با وجود محدودیتها، همکاری مناسبی برای حل مسائل مردم دارند.
نثاری با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تاثیر آن بر تخصیص اعتبارات اظهار کرد: بودجه سال جاری با برنامهریزی دقیق در مجلس تصویب شد، اما شرایط خاص کشور و جنگ باعث شده که روند تخصیص برخی اعتبارات را با تاخیر مواجه شود اما با این حال پیگیری برای تامین منابع مالی پروژههای شهرستان ادامه دارد.
وی با اشاره به پروژه چهارخطه محور نهاوند–فیروزان گفت: برای اجرای ادامه این پروژه در محدوده شهر فیروزان ۳۵۲ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده و فرآیند انتخاب پیمانکار در حال انجام است و برای بخش دیگر این محور نیز حدود ۲۸۹ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی افزود: عملیات اجرایی این محور با وجود برخی مشکلات فنی، تملک اراضی و مسائل اجتماعی، با سرعت مطلوبی در حال انجام است و اجرای دوربرگردانهای استاندارد، که از الزامات ایمنی این مسیر محسوب میشود، بخش مهمی از پروژه را تشکیل میدهد.
نثاری با تاکید بر اینکه توسعه شهرستان تنها به یک حوزه محدود نمیشود، اظهار کرد: در بخشهای مختلف از جمله آب و فاضلاب، مخابرات، راه، ورزش، آموزش و پرورش، نوسازی مدارس، بهداشت و درمان، کشاورزی، عمران شهری و روستایی اقدامات ارزشمندی در حال انجام است، هرچند همچنان پروژههای متعددی باقی مانده که باید با همکاری همه دستگاهها به سرانجام برسد.
وی خاطرنشان کرد: با حفظ وحدت، دوری از حاشیهها و تمرکز بر خدمت صادقانه به مردم، میتوان مسیر توسعه شهرستان نهاوند را با شتاب بیشتری ادامه داد و مطالبات بهحق مردم را به نتیجه رساند .
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