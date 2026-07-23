اعزام کاروان راهداری سمنان به مرز مهران برای خدمت به زائران اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، میثم قدمی ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان اظهار کرد: همزمان با افزایش تردد زائران اربعین کاروان راهداری سمنان به مرز مهران اعزام شد.

وی ادامه داد: این کاروان شامل ۲۵ نفر از نیروهای راهداری در قالب چهار تیم عملیاتی و یک تیم اجرایی است که به پایانه مرزی مهران اعزام شدند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان ادامه داد: هدف این نیروها پشتیبانی از عملیات خدمت‌رسانی، تسهیل تردد زائران، همکاری در مدیریت و ساماندهی پایانه مرزی و ارتقای کیفیت خدمات است.

قدمی توضیح داد: همه‌ساله با اعزام نیروهای متخصص و تجهیز تیم‌های عملیاتی، در کنار سایر استان‌های کشور نقش مؤثری در خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی ایفا می‌کند و امسال نیز با بسیج امکانات و نیروهای خود، آمادگی کامل برای ارائه خدمات شبانه‌روزی به عاشقان حضرت سیدالشهدا (ع) را دارد.

وی یادآور شد: این اعزام با هدف افزایش ایمنی، تسهیل سفر زائران، مدیریت بهتر تردد در مرز مهران و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی انجام شده و تا پایان عملیات اربعین ادامه خواهد داشت.