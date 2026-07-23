معاون رئیس جمهور: دولت از سرمایه گذاری برای تولید حمایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قائمپناه صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به سفر خود به نمایندگی از رئیسجمهور به استان البرز، از افتتاح پروژههای زیربنایی و بازدید از طرحهای عمرانی و صنعتی خبر داد و گفت: کارخانه بزرگ فیلترسازی چهارباغ تا چند ماه آینده به بهرهبرداری میرسد.
وی در حاشیه بازدید از یک واحد تولیدی فیلتر در شهرستان چهارباغ، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: قرار بود مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در سفری رسمی به استان البرز سفر کرده و از نزدیک با مردم، نخبگان و فعالان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دیدار کند، اما به دلیل حضور مهمان رسمی از کشور عراق، این سفر به تعویق افتاد و وی به نمایندگی از رئیسجمهور در البرز حضور یافته است.
بازدید از پروژههای عمرانی و زیرساختی
قائمپناه با اشاره به برنامههای این سفر افزود: از ابتدای حضور در استان، پروژههای مختلفی در حوزههای عمرانی، آب، فاضلاب، برق و درمان مورد بازدید و بهرهبرداری قرار گرفت.
وی با اشاره به بازدید از محل تخریب پل «B1» گفت: این حادثه از نزدیک بررسی شد و خوشبختانه استاندار البرز و دستگاههای اجرایی از همان ساعات نخست اقدامات لازم را برای اصلاح و رفع مشکلات آغاز کردهاند.
معاون اجرایی رئیسجمهور همچنین از افتتاح طرحهای حوزه آب، فاضلاب و برق در استان خبر داد و از تلاش مدیران استانی و وزارت نیرو برای اجرای این پروژهها قدردانی کرد.
بیمارستان کمالشهر در آستانه بهرهبرداری
قائمپناه با اشاره به بازدید از مراکز درمانی استان اظهار کرد: در جریان این سفر از چند پروژه درمانی از جمله بیمارستان کمالشهر نیز بازدید شد که این مجموعه اکنون در مراحل پایانی ساخت قرار دارد و بهزودی آماده بهرهبرداری خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به بازدید از واحد تولیدی فیلتر در شهرستان چهارباغ گفت: این مجموعه یکی از بزرگترین کارخانههای فیلترسازی کشور و حتی منطقه خواهد بود که با سرمایهگذاری بخش خصوصی ایران و مشارکت محدود یک شریک خارجی در حال احداث است.
معاون اجرایی رئیسجمهور افزود: تجهیزات و ماشینآلات این واحد صنعتی وارد شده و پیشبینی میشود طی چند ماه آینده به بهرهبرداری برسد.
قائمپناه ظرفیت تولید این کارخانه را سالانه حدود ۳۶ میلیون انواع فیلتر عنوان کرد و گفت: در این واحد انواع فیلترهای هوای خانگی، خودروهای سبک و خودروهای سنگین تولید خواهد شد.
حمایت دولت از تولید و اشتغال
وی با تأکید بر حمایت دولت از سرمایهگذاری و تولید اظهار کرد: امیدواریم با راهاندازی این مجموعه صنعتی، زمینه افزایش اشتغال و توسعه تولید داخلی فراهم شود و دولت نیز در حد توان از اینگونه سرمایهگذاریها حمایت خواهد کرد.
معاون اجرایی رئیسجمهور در پایان با اشاره به موضوع اعتبارات و بودجه طرحهای استان گفت: بررسی مسائل مربوط به تأمین اعتبارات پروژهها نیز در دستور کار سفر قرار دارد و درباره آن تصمیمگیری خواهد شد.
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