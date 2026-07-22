محکومیت ۱۲ میلیارد ریالی قاچاقچی لوازم بهداشتی در دهگلان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رحیمیان اظهار کرد: پرونده قاچاق تعدادی لوازم آرایشی و بهداشتی به ارزش ۱۲ میلیارد ریال در شعبه تعزیرات حکومتی شهرستان دهگلان مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی محتویات پرونده و با توجه به اینکه متهم مدارک و مستندات قابل قبولی برای اثبات قانونی بودن کالاهای مکشوفه ارائه نکرد، شعبه رسیدگی‌کننده اتهام انتسابی را محرز تشخیص داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان ادامه داد: متهم این پرونده بر اساس رأی صادرشده به پرداخت ۱۲ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

رحیمیان عنوان کرد: این محموله در پی اقدامات اطلاعاتی و رصد مأموران پلیس آگاهی و با همکاری پلیس امنیت اقتصادی، هنگام تردد در محورهای مواصلاتی شهرستان دهگلان شناسایی و در بازرسی از یک دستگاه خودرو کشف شد.

وی خاطرنشان کرد: پس از کشف محموله، پرونده برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی شهرستان دهگلان ارسال و مراحل رسیدگی به آن در شعبه مربوطه انجام شد.