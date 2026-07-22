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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۷

همراه اول با پایداری ۱۰۰ درصدی مکالمه در صدر اپراتورهای سیار

همراه اول با پایداری ۱۰۰ درصدی مکالمه در صدر اپراتورهای سیار

همراه اول با اجرای مجموعه‌ای گسترده از اقدامات فنی، عملیاتی و پشتیبانی، نقش مهمی در حفظ پایداری ارتباطات در مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب ایفا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، نتایج ارزیابی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشان می‌دهد، «کیفیت مکالمه» اپراتور اول تلفن همراه کشور در مسیرها و نقاط اصلی برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در تهران، قم و مشهد در هر سه نسل دوم، سوم و چهارم، پایداری ۱۰۰ درصدی را ثبت کرده است.

بر اساس داده‌های منتشرشده، همراه اول در شبکه‌های 2G، 3G و 4G به شاخص ۱۰۰ درصد دست یافته و از این نظر، عملکردی یکدست در تمام فناوری‌های مورد ارزیابی داشته است.

نتایج پایش‌های برخط نشان می‌دهد با وجود افزایش محسوس ترافیک مکالمه و اینترنت، تراکم بالای مشترکان، تداخلات فرکانسی و برخی رخدادهای محدود فنی، شبکه‌های ارتباطی در مجموع پایدار باقی مانده‌اند. موارد افت مقطعی نیز به‌صورت لحظه‌ای شناسایی و با مداخله تیم‌های فنی و عملیاتی مدیریت شده است.

در جمع‌بندی این ارزیابی، همراه اول با ثبت پایداری کامل در همه نسل‌های مورد سنجش، بهترین و باثبات‌ترین عملکرد را در کیفیت مکالمه به نام خود ثبت کرده است.

کد مطلب 6895499

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