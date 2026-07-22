۵۰ قاب از وداع با «آقای شهید ایران» در مشهد مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، عقیل قدرتی اظهار کرد: پس از مراسم باشکوه بدرقه و تشییع «آقای شهید ایران»، حضرت آیت‌الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای (قدس سره)، ۵۰ استرابورد شهری در سطح مشهد مقدس اکران شد.

معاون فرهنگی و هنری سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد افزود: این اکران‌ها با هدف بازخوانی بیانات مقام معظم رهبری که پس از مراسم تشییع و تدفین پدر بزرگوارشان ایراد فرمودند، در نقاط مختلف شهر جانمایی شده و در کنار آن، قاب‌هایی ماندگار از لحظات بدرقه و تشییع «آقای شهید ایران» به نمایش درآمده است.

وی گفت: این اقدام با هدف زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره آن حماسه تاریخی و انتقال پیام‌های مقام معظم رهبری به شهروندان، در قالب اکران شهری اجرا شده است.