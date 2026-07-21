رهبر شهید بر ضرورت تحول در علوم انسانی تاکید داشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ایمانی مقدم در آیین ادای احترام و تجدید میثاق جمعی از استادان، کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های مشهد به رهبر شهید انقلاب با اشاره به ابعاد گوناگون شخصیت و جایگاه رفیع رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: ایشان در انتخابات ریاست‌جمهوری اوایل انقلاب، نزدیک به پانزده میلیون رای آوردند اما بهنگام تشییع پیکر مطهرشان حدود چهل میلیون نفر با چشمانی اشکبار و دلی سوگوار حضور یافتند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های خراسان رضوی این حضور گسترده و کم‌نظیر را معنای حقیقی ولایت الهی و مردم‌سالاری دینی دانست و بیان کرد: حضور پرشور دانشگاهیان در این آیین نیز نمادی از این عشق و ارادت ۲طرفه است.

وی با اشاره به ارتباط عمیق رهبر شهید انقلاب با قشر دانشگاهی گفت: بیشترین ملاقات‌های عمومی و خصوصی امام شهید با دانشگاهیان بود به‌گونه‌ای که حتی در سال‌های اخیر که به دلیل کسالت و شرایط امنیتی، دیدارهای ایشان کاهش یافته بود، ملاقات با اساتید، دانشگاهیان و دانشجویان را به طور منظم در برنامه داشتند و حتی کارت‌های ملاقات برای روز یازدهم اسفندماه یعنی تنها ۲ روز پیش از شهادت ایشان برای دانشگاهیان توزیع شده بود.

ایمانی مقدم افزود: این تشرف؛ میثاق با روح بلند ایشان و آرمان‌های والای ایشان است.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های خراسان رضوی ادامه داد: رهبر شهید انقلاب چهارده بار بر ضرورت تحول در علوم انسانی تاکید کردند و ده‌ها بار بر اجرای سند دانشگاه اسلامی اصرار ورزیدند و همواره یادآور می‌شدند که جدایی علم، ایمان و اخلاق، مایه بدبختی بشریت است و شرط سعادت و رسیدن به جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلامی، تولید علم دینی است که جایگاه آن در حوزه و دانشگاه است.

وی اظهار کرد: امام رضا(ع) نیز مظهر استقامت، دین‌خواهی و جهاد در راه خدا بودند و همه سرمایه دنیوی خود را در این راه نثار کردند. این عشق ۲طرفه سبب شد تا پیکر مطهر و خون‌آلود امام شهید ما در جوار آن مضجع نورانی به خاک سپرده شود.