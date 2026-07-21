تجربه برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد به سند مدیریتی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری ظهر سه شنبه در جلسه آسیبشناسی و بررسی نقاط قوت و ضعف برگزاری مراسم تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی در مشهد، اظهار کرد: با همه نگرانیهایی که وجود داشت و با توجه به جمعیت بسیار بالایی که پیشبینی شد و در مراسم حضور پیدا کردند، کار بسیار سنگین و بزرگی انجام شد. مدیریت چنین مراسمی کار دشواری است؛ بنابراین به اعتقاد من کار بسیار بزرگی انجام و خوشبختانه مراسم نیز به خوبی برگزار شد.
استاندار خراسان رضوی افزود: قطعاً این مراسم هم نقاط قوت داشت و هم نقاط ضعف و باید هر دو مورد بررسی شود. درخواست من این است که همان گزارش اولیهای که بلافاصله پس از مراسم تنظیم شد و سپس در نشست شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور درباره برگزاری مراسم در سه استان ارائه شد، مبنای کار قرار گیرد. خوشبختانه گزارشی که دوستان تهیه کردند، با وجود اینکه پیشنویس اولیه بود، بسیار باکیفیت، دقیق و منظم تهیه شده بود.
وی ادامه داد: تا آنجا که اطلاع دارم، در میان سه استانی که گزارش ارائه کردند، تنها خراسان رضوی گزارشی نسبتاً دقیق، به تفکیک موضوعات و همراه با ارائه پیشنهادها تهیه و به جلسه ارائه کرد. واقعیت این است که در تمام جلساتی که برگزار کردیم، نگاه ما این نبود که این موضوع صرفاً یک وظیفه اداری یا سازمانی است. همه اعتقاد داشتیم این مسئولیت را باید با دل و جان انجام دهیم و علاقهمند بودیم که در این مراسم نقش و سهمی داشته باشیم.
مظفری گفت: در مدتی که مسئولیت مدیریت استان را بر عهده داشتهایم، اتفاقات و حوادث بسیار خاص و کمسابقهای را تجربه کردهایم. شاید در طول ۴۷ سال گذشته کمتر دورهای بوده که این حجم از حوادث، جنگ، بحرانها و اتفاقات مختلف به صورت همزمان رخ داده باشد. تقریباً همه روزها، هفتهها و ماههای ما به نوعی در مدیریت بحران سپری شده و طبیعی است که این شرایط بر امور روزمره استان نیز اثرگذار بوده است.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: با این وجود، خداوند را شاکریم که با وجود همه این شرایط سخت، توانستیم با همراهی مدیران و مردم، مسائل جاری و روزمره استان را نیز تا حد زیادی مدیریت کنیم. اما حتی در همین سال سخت نیز در برخی حوزهها از جمله سرمایهگذاری و بخش خصوصی، استان خراسان رضوی عملکرد بسیار خوبی داشت و در ارزیابیهای انجامشده در چند حوزه، رتبههای برتر کشور را کسب کرد. این موفقیتها در شرایطی به دست آمد که همزمان با بحرانها و مشکلات متعدد روبهرو بودیم.
وی اظهار کرد: در کنار همه این مسائل، نکتهای که باید به آن توجه کنیم این است که همان اندازه که برای افزایش تولید، توسعه زیرساختها و رفع مشکلات تلاش میکنیم، باید در حوزه فرهنگ مصرف نیز تلاش داشته باشیم. با وجود همه تأکیدهایی که در این زمینه شده و با وجود آموزههای دینی ما، هنوز آنگونه که باید در فرهنگ مصرف عمل نکردهایم و لازم است در این زمینه نیز توجه بیشتری صورت گیرد.
مظفری تأکید کرد: خواهش من این است که کار این جلسه صرفاً به همین نشست محدود نشود. تجربههای بسیار ارزشمندی در این مدت به دست آمده است. حتماً همه کمیتههای ستاد تشییع دوباره جلسات تخصصی خود را برگزار کنند، گزارشهای خود را بهصورت کامل بنویسند، مجموعه اقدامات را مستندسازی کنند، پیشنهادهای خود را ارائه دهند و در نهایت به یک جمعبندی نهایی برسند تا یک سند جامع از همه اقدامات، نقاط قوت، ضعفها و پیشنهادها در اختیار داشته باشیم.
استاندار خراسان رضوی افزود: برگزاری این تعداد جلسات، صرفاً برای مدیریت این مراسم نبود، بلکه دستاورد مدیریتی بسیار ارزشمندی برای استان به همراه داشت. این جلسات موجب هماندیشی، تبادل تجربه، همافزایی میان دستگاهها و افزایش بهرهوری شد. یکی از مهمترین مزیتهای نشستهای مکرری که از سال گذشته تاکنون برگزار کردهایم، همین ایجاد همافزایی و استفاده بهتر از ظرفیتها بوده است و نباید اجازه دهیم این تجربهها از بین برود.
وی خاطرنشان کرد: مستندسازی این تجربیات اهمیت بسیار زیادی دارد و باید به عنوان یک سند مدیریتی حفظ شود تا در آینده نیز مورد استفاده قرار گیرد. همچنین لازم است از دستگاههای ملی و مجموعههایی که در برگزاری این مراسم با استان همکاری داشتند، به صورت رسمی قدردانی شود.
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