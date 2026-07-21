https://mehrnews.com/x3cCPZ ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۶ کد مطلب 6895230 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۶ صد و چهل و سومین شب ایستادگی مشهدی های غیور در خیابان مشهد- در این فیلم صد و چهل و سومین شب ایستادگی مشهدی های غیور در خیابان های این شهر را مشاهده می کنید. دریافت 20 MB کد مطلب 6895230 کپی شد مطالب مرتبط طنین شعارهای کودکانه در تجمعات مشهد؛ وقتی بازی و حماسه گره میخورند بیش از ۱۴۰ شب میدانداری مردم دشمن را غافلگیر کرد تداوم اجتماعات شبانه؛ ۱۴۱ شب ایستادگی در مشهد ۵۰ قاب از وداع با «آقای شهید ایران» در مشهد مقدس قرار شبانه مردم کاشمر با سردادن شعار انتقام برچسبها بیعت با رهبر انقلاب مشهد رهبر شهید
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