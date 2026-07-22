به گزارش خبرنگار مهر، حمید احمدی، صبح چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از تخریب ۱۱۵ مورد ساختوساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی ملارد خبر داد.
وی که مدیر جهاد کشاورزی ملارد است، اظهار کرد: این عملیات در روستاهای حصارشالپوش و صالحآباد بخش مرکزی و در چارچوب تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، با دستور مقام قضایی و همکاری نیروی انتظامی و دستگاههای مسئول اجرا شد.
احمدی افزود: در جریان این عملیات، انواع بنا، دیوارکشی، محوطهسازی و دیگر مستحدثات فاقد مجوز که در اراضی کشاورزی احداث شده بودند، قلع و قمع شد.
مدیر جهاد کشاورزی ملارد تصریح کرد: با اجرای این طرح، حدود هفت هکتار از اراضی کشاورزی آزادسازی و دوباره به چرخه تولید بازگردانده شد.
وی در پایان با تأکید بر تداوم برخورد با تغییر کاربریهای غیرمجاز، خاطرنشان کرد: حفظ اراضی زراعی و باغی نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی و صیانت از منابع تولید دارد و مقابله با تخلفات در این حوزه بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت.
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