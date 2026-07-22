تثبیت جایگاه مالزی در صدر بهترین مقصد گردشگری حلال

به گزارش خبرگزاری مهر، مالزی بر اساس نتایج شاخص جهانی سفرمسلمانان مسترکارت–کریسنتریتینگ ۲۰۲۵، جایگاه نخست خود را بهعنوان بهترین مقصد گردشگری برای مسافران مسلمان حفظ کرد.
این رتبهبندی، جذابیت مالزی را برای گردشگران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بیش از پیش افزایش داده است؛ گردشگرانی که به دنبال سفرهایی منطبق با اصول گردشگری حلال، همراه با امکانات خانوادگی، تنوع فرهنگی و خدمات باکیفیت هستند.
مالزی با برخورداری از رستورانهای حلال، دسترسی آسان به مکانهای اقامه نماز، مهماننوازی شناختهشده و زیرساختهای پیشرفته گردشگری، توانسته است جایگاه خود را بهعنوان یکی از محبوبترین مقاصد سفر برای مسلمانان تثبیت کند.
محمد فخرالدین حاتمن، مدیر دفتر گردشگری مالزی در دبی، با اشاره به قرار گرفتن مالزی در صدر فهرست مقاصد گردشگری مسلمانان گفت: این موفقیت نشاندهنده تعهد مالزی به ارائه تجربهای آسان، امن و دلپذیر برای گردشگران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است.
وی افزود: افزون بر امکانات گردشگری حلال و مهماننوازی، مالزی مجموعهای متنوع از تجربههای گردشگری، از جشنوارههای فرهنگی و شهرهای تاریخی گرفته تا طبیعت بکر، مراکز تفریحی خانوادگی و آشنایی با فرهنگهای بومی را در اختیار گردشگران قرار میدهد.
حاتمن گفت که مالزی آماده استقبال از شمار بیشتری از گردشگران کشورهای عربی است تا آنان در طول سال از جاذبههای متنوع این کشور دیدن کرده و خاطراتی ماندگار از سفر خود ثبت کنند.
گردشگران میتوانند در سفر به مالزی از طبیعت خنک ارتفاعات ساراواک، خیابانهای تاریخی پنانگ، مراکز تفریحی خانوادگی کوالالامپور و همچنین سواحل و جزایر استوایی این کشور لذت ببرند.
نظر شما