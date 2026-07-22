فلاحی: کردستان آماده میزبانی از زائران اربعین در مرز باشماق شد

عیسی فلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرز باشماق مریوان یکی از مسیرهای تردد زائران اربعین حسینی به شمار می‌رود و ظرفیت‌های طبیعی، گردشگری و آب‌وهوای مطلوب کردستان می‌تواند زمینه‌ساز حضور و ماندگاری زائران در این استان باشد.

وی افزود: مجموعه ستاد اربعین کردستان با هدف فراهم کردن شرایط مناسب برای تردد و استقبال از زائران، اقدامات و تمهیدات لازم را در دستور کار قرار داده است.

مسئول دبیرخانه کمیته فرهنگی ستاد اربعین کردستان ادامه داد: کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد نیز برنامه‌ریزی‌های لازم را برای استقبال شایسته از زائران اربعین حسینی انجام داده و آماده ارائه خدمات فرهنگی و آموزشی به زائران است.

فلاحی خاطرنشان کرد: همه اعضای ستاد اربعین استان برای انجام وظایف محوله و خدمت‌رسانی مطلوب به زائران آمادگی کامل دارند و تلاش می‌شود روند تردد زائران از مرز باشماق با آرامش و سهولت انجام شود.