فلاحی: کردستان آماده میزبانی از زائران اربعین در مرز باشماق شد

عیسی فلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرز باشماق مریوان یکی از مسیرهای تردد زائران اربعین حسینی به شمار میرود و ظرفیتهای طبیعی، گردشگری و آبوهوای مطلوب کردستان میتواند زمینهساز حضور و ماندگاری زائران در این استان باشد.
وی افزود: مجموعه ستاد اربعین کردستان با هدف فراهم کردن شرایط مناسب برای تردد و استقبال از زائران، اقدامات و تمهیدات لازم را در دستور کار قرار داده است.
مسئول دبیرخانه کمیته فرهنگی ستاد اربعین کردستان ادامه داد: کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد نیز برنامهریزیهای لازم را برای استقبال شایسته از زائران اربعین حسینی انجام داده و آماده ارائه خدمات فرهنگی و آموزشی به زائران است.
فلاحی خاطرنشان کرد: همه اعضای ستاد اربعین استان برای انجام وظایف محوله و خدمترسانی مطلوب به زائران آمادگی کامل دارند و تلاش میشود روند تردد زائران از مرز باشماق با آرامش و سهولت انجام شود.
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