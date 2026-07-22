به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا حسینی عصر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای در تشریح برنامه‌ریزی‌های این نهاد برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی اظهار کرد: تاکنون جلسات متعددی با مسئولان استانی، سازمان منطقه آزاد اروند و ستاد اربعین برگزار شده و هماهنگی‌های لازم جهت خدمت‌رسانی مطلوب در حال انجام است.

وی با بیان اینکه مرز شلمچه یکی از مهم‌ترین مبادی تردد زائران است، افزود: نباید برنامه‌ها تنها به خدمات رفاهی و اجرایی محدود شود؛ بلکه لازم است غرفه‌های فرهنگی با تولید محصولات هدفمند و متناسب با فرهنگ عاشورا و ارزش‌های ایثار و شهادت تقویت شوند.

وی تصریح کرد: محصولات فرهنگی باید علاوه بر تبیین هویت دینی و عاشورایی، حس تعلق ملی و همبستگی اجتماعی را در میان زائران تقویت کنند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان فعالیت رسانه‌ای را یکی از ارکان مهم برنامه‌های اربعین دانست و عنوان کرد: این فعالیت‌ها باید پررنگ و منسجم باشد و خدمات موکب‌ها، برنامه‌های فرهنگی و حضور خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران به‌درستی منعکس شود. همچنین لازم است گزارش‌های روزانه از اقدامات ارائه شود تا روند پیشرفت برنامه‌ها و رفع کاستی‌های احتمالی با دقت رصد گردد.

وی در پایان بر اهمیت مدیریت زمان و مکان تأکید کرد و گفت: نحوه ارائه خدمات باید بر اساس حجم تردد زائران برنامه‌ریزی شود تا از موازی‌کاری جلوگیری گردد. همچنین وظایف رؤسای بنیاد شهید شهرستان‌ها باید به‌طور شفاف مشخص شود تا خدمات‌رسانی به زائران، به‌ویژه خانواده‌های شهدا و ایثارگران، با نظم و کیفیت مطلوب انجام پذیرد.