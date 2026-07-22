 آغاز عملیات تعریض و روکش آسفالت محور نافچ-ارجنک-مرغملک

به گزارش خبرنگار مهر، محمود امیدی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: عملیات تعریض و روکش آسفالت محور نافچ-ارجنک-مرغملک در استان چهارمحال و بختیاری با اعتباری بالغ بر ۲۹۵ میلیارد ریال آغاز شد تا گامی مؤثر در راستای ارتقای ایمنی و کیفیت تردد در این مسیر ارتباطی برداشته شود.

وی گفت: عملیات تعریض و روکش آسفالت محور نافچ-ارجنک-مرغملک با اعتبار ۲۹۵ میلیارد ریال در استان چهارمحال و بختیاری کلید خورد. این پروژه با هدف بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای، افزایش سطح ایمنی و تسهیل در تردد خودروهای سبک و سنگین در این محور ارتباطی اجرا می‌شود.

سرپرست اداره نگهداری ابنیه فنی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری در این خصوص اظهار کرد: محور نافچ-ارجنک-مرغملک از مسیرهای پرتردد استان به‌شمار می‌رود که با توجه به فرسودگی روسازی و کمبود عرض مناسب، نیازمند اقدامات اساسی در زمینه تعریض و روکش آسفالت بود. خوشبختانه با تأمین اعتبار ۲۹۵ میلیارد ریالی، عملیات اجرایی این طرح آغاز شده است.

امیدی با اشاره به اینکه این پروژه در قالب برنامه‌های ارتقای ایمنی و به‌سازی راه‌های مواصلاتی استان تعریف شده، افزود: اجرای این عملیات شامل تعریض راه در مقاطع مورد نیاز، اصلاح شیب‌بندی، به‌سازی زیرسازی و روکش آسفالت با کیفیت بالا خواهد بود که ضمن افزایش عمر مفید راه، نقش مؤثری در کاهش سوانح جاده‌ای و افزایش رضایت کاربران دارد.