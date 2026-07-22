مرتضی سیمیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به محتوای عملیات نصر ۲، اظهار داشت: یکی از مهم ترین مسائلی که در شرایط موجود اهمیت دارد تفاوت بین عملیات وعده صادق و عملیات نصر است. مسئله فقط در تفاوت اسامی این دو عملیات نیست بلکه نوع، محتوا و مدل عملیاتی است که با یکدیگر متفاوت است.
وی ادامه داد: وعده صادق یک عملیات معادله محور و چندگانه و وابسته به زمان با هدف تعادل بخشی به صحنه نبرد و تسلط بخشی ما بر میدان است؛ در جریان آن شاهد بودیم که تنگه هرمز بعنوان یک اهرم بسیار قابل توجه و پر مزیت در اختیار ایران قرار گرفت. نوع رفتارهای عملیات وعده صادق یک عملیات مبتنی بر جنگ نامتقارن است.
تفاوت عملیات نصر۲ با وعده صادق
کارشناس مسائل غرب آسیا با بیان اینکه عملیات نصر یک تفاوت اساسی با عملیات وعده صادق دارد، افزود: عملیات نصر در تعریف بسیار ساده و یک عملیات ضد تروریستی محسوب می شود. با این خط که در تلاش است که عوامل تنش زا که باعث ناامنی در مرزهای ایران می شوند را کامل از بین ببرد.
وی ادامه داد: اگر به محتوای عملیات نصر ۲ توجه کرده باشیم میبنیم که در تلاش است مراکز رشد و تجمع و دپوی تروریست ها و تجهیزات وابسته به آنها را در منطقه، در دامنه های مختلف زیر ضرب خود قرار دهد؛ درواقع عملیات نصر ۲ هم یک عملیات پاکسازی تروریست ها محسوب می شود که عوامل ناامنی را از کنار مرزهای ایران کاهش می دهد و هم عملیات تنبیهی محسوب می شود.
سیمیاری عنوان کرد: عملیات «نصر ۲» علاوه بر ابعاد عملیاتی، یک عملیات شناساییمحور نیز محسوب میشود؛ زیرا در این عملیات، هم بازیگران و اهدافی که بهصورت بالفعل در صحنه حضور دارند و هم تهدیدات بالقوه مورد شناسایی قرار میگیرند.
وی گفت: در بخش نخست، پایگاههای وابسته به نیروهای آمریکایی در منطقه، از جمله پایگاههای مستقر در عمان، قطر، کویت، امارات، عربستان و عراق، بهعنوان اهداف بالفعل مورد شناسایی قرار گرفته و در سناریوی عملیات زیر ضرب قرار میگیرند.
سیمیاری ادامه داد: در بخش دوم، تهدیدات بالقوه از جمله برخی گروههای تجزیهطلب مستقر در شمال عراق که ممکن است در آینده علیه امنیت ایران اقدام کنند، شناسایی میشوند تا در صورت لزوم امکان اقدام علیه آنها وجود داشته باشد.
وی تأکید کرد: بنابراین، در عملیات نصر ۲ با دو سطح شناسایی مواجه هستیم؛ نخست، شناسایی بازیگران و اهدافی که بهصورت بالفعل در حال فعالیت هستند و دوم، شناسایی تهدیدات بالقوه که ممکن است در آینده به اقدامات عملی علیه امنیت ایران مبادرت کنند.
عملیات نصر ۲ بر پایه یک بانک اطلاعاتی بهروز شده انجام می شود
کارشناس مسائل بینالملل عنوان کرد: عملیات نصر ۲ بر پایه یک بانک اطلاعاتی بهروز، اهداف خود را شناسایی و اقدامات عملیاتی را بر اساس آن برنامهریزی میکند.
وی افزود: در این بانک اطلاعاتی، طیفی از اهداف شامل مراکز لجستیکی، تأسیسات و تجهیزات پشتیبانی، محلهای دپو و انبار تجهیزات و همچنین مراکز تجمع نیروها شناسایی شدهاند. از جمله این اهداف میتوان به پایگاه ناوگان پنجم آمریکا در بحرین، پایگاه علیالسالم، پایگاه الجفیر، پایگاه الازرق و برخی دیگر از مراکز نظامی منطقه اشاره کرد.
سیمیاری ادامه داد: علاوه بر این، برخی اماکن که بهعنوان خانههای امن در اختیار گروههک مسلح، بهویژه در حوزه شمالغرب کشور، قرار دارند نیز در این بانک اطلاعاتی شناسایی شده و در چارچوب این عملیات بهعنوان اهداف مورد توجه قرار گرفتهاند.
کارشناس مسائل غرب آسیا با بیان اینکه عملیات نصر ۲ دارای سه ویژگی متمایز است که آن را نسبت به سایر عملیاتها متفاوت میکند، در تشریح نخستین ویژگی این عملیات گفت: دامنه عملیاتی و برد آن بسیار گسترده است. این عملیات اهدافی را از پایگاههای مستقر در فاصله حدود ۲۰۰ کیلومتری مرزهای ایران تا پایگاههای واقع در بندر عقبه در مرز اردن در بر میگیرد. همچنین دامنه این عملیات تا محدوده پایگاه رامون در سرزمینهای اشغالی امتداد یافته است.
هشدار به جولانی
وی ادامه داد: یکی از مهمترین اهدافی که در این عملیات مورد توجه قرار گرفته، پایگاه التنف در سوریه است. این پایگاه یکی از مراکز اصلی آموزش نیروهای آمریکایی و گروههای تکفیری در منطقه به شمار میرود و هدف از فعالیت آن، انتقال نیروهای آموزشدیده در میانمدت و کوتاهمدت به مناطق پیرامونی مرزهای ایران بوده است. در جریان این عملیات، ضربه قابل توجهی به این مرکز و نیروهای مستقر در آن وارد شده است.
وی اظهار داشت: این موضوع هشداری برای الجولانی است که اگر در مسیر همکاری با آمریکا و رژیم صهیونیستی و بهرهگیری از گروههای تروریستی حرکت کند، با شرایط بسیار دشواری روبهرو خواهد شد. در چنین شرایطی انسجام داخلی سوریه آسیب خواهد دید و بازیگران متعددی در برابر دولت مستقر قرار خواهند گرفت.
کارشناس مسائل غرب آسیا، دومین ویژگی عملیات نصر ۲ را ارتقای توان عملیاتی و بهروزرسانی تجهیزات عنوان کرد و گفت: در این عملیات از نسل جدیدی از توانمندیهای موشکی، از جمله موشکهای خیبرشکن و فتاح، استفاده شده است. سرجنگی این موشکها دستخوش تغییرات قابل توجهی شده و همین موضوع موجب افزایش چشمگیر توان عملیاتی آنها شده است.
وی خاطرنشان کرد: عملیات نصر ۲ را میتوان در عین حال یک رزمایش برای ارزیابی، تحلیل و آزمون تجهیزات و ادوات جدید نیز دانست؛ رزمایشی که در امتداد روند تحولات و اقدامات منطقهای، امکان سنجش توانمندیهای عملیاتی و فناوریهای بهروز را فراهم میکند.
وی گفت: استفاده از نسل جدید موشکها و فرمتهای نوین عملیاتی، مزیتهای تازهای در حوزه آفندی و مقابله با سامانههای پدافندی دشمن ایجاد کرده است. سامانههای محاسباتی و الگوریتمهای وابسته به ساختار پدافندی دشمن در برابر این الگوهای جدید با چالش جدی مواجه شدهاند.
کاهش ذخایر موشک های پدافندی در پایگاه های آمریکا در منطقه
وی ادامه داد: بر اساس گزارشهای موجود، ذخایر موشکهای پدافندی در برخی پایگاههای آمریکا در بحرین بهشدت کاهش یافته و موجودی موشکهای پاتریوت PAC-۲ و PAC-۳ به مراحل پایانی خود رسیده است. همچنین در کویت نیز کمتر از ۱۰۰ فروند موشک PAC-۳ باقی مانده و در اردن نیز شرایط مشابهی وجود دارد.
این کارشناس مسائل غرب آسیا با اشاره به عملکرد سامانههای پدافندی آمریکا اظهار داشت: اپراتوری تمامی سامانههای پاتریوت در منطقه بر عهده نیروهای آمریکایی است، اما سامانههای محاسباتی و الگوریتمهای این پدافند، بهویژه در اردن، در مقابله با الگوهای پروازی و مانورهای گلاید موشکهای ایرانی با محدودیتهای قابل توجهی مواجه هستند.
وی اظهار کرد: در این عملیات، اهداف مهمی در منطقه مورد اصابت قرار گرفتند که از جمله آنها مرکز داده و پردازش هوشمند آمازون در بحرین بود.
عملیات زمینی آمریکا در ایران عملیات روانی است
وی درباره گمانهزنیها پیرامون احتمال اجرای عملیات زمینی آمریکا علیه ایران نیز گفت: برخی مدعی هستند که آمریکا به دنبال اجرای عملیات زمینی در ایران است، اما با توجه به اینکه شمار نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه کمتر از ۵۰ هزار نفر است و همچنین با در نظر گرفتن سطح تجهیزات و توان لجستیکی آنها، چنین ظرفیتی برای ورود زمینی به خاک ایران وجود ندارد. از این رو، این فضاسازیها را باید در چارچوب جنگ روانی آمریکا ارزیابی کرد.
وی اظهار داشت: هدف اصلی آمریکا از اقدامات اخیر، باز نگه داشتن تنگه هرمز و ایجاد شرایطی برای کشاندن ایران به میز مذاکره است. این اقدامات نظامی بیش از آنکه با هدف گشودن یک جبهه جدید انجام شود، با هدف افزایش فشار سیاسی و وادار کردن ایران به ورود به مذاکرات صورت میگیرد.
سیمیاری در پایان گفت: البته در صورت خطای راهبردی تروریستهای آمریکایی برای عملیات زمینی نیروهای مسلح ایران آماده عملیاتهای بدل و سخت به دشمن بوده که نمایی از آن استقرار کامل در مرکز فرماندهی سنتکام در عریفجان است؛ در حال حاضر تمام تحرکات در این مرکز تروریستی در رصد قرار دارد.
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