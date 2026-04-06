درز اطلاعات ضربات ایران توسط شهروندخبرنگاران افتخاری در اسرائیل

مرتضی سیمیاری کارشناس مسائل نظامی و سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از اغاز جنگ رمضان تا به امروز که نزدیک ۱۰۰موج را طی کرده‌ایم، می‌توان عملیات وعده صادق ۴ را به سه مرحله تقسیم بندی کرد؛ مرحله اول مرحله تعادل بود که تا موج ۴۰طول میکشد، مرحله دوم مرحله‌ی تثبیت بود که در این دوره دشمن به هراندازه که ضربه میزند، عملیات ما چشم در برابر چشم است.

وی ادامه داد: از موج ۷۰به بعد، شاهد تسلط یافتن به جنگ هستیم. تسلط در جنگ بدین معناست که امریکایی ها مدیریت‌شان در جنگ را از دست دادند.مقامات مختلف امریکایی هم به این موضوع اذعان داشتند. حتی فرماندهان نظامی و ستادی از کار برکنار میشوند چون میدانند روشی که امریکا در این جنگ پیش گرفته چیزی برایشان جز نابودی ارتش امریکا ندارد.

کارشناس مسائل نظامی و سیاسی گفت: رییس ارتش رژیم صهیونی هم اذعان دارد که ارتش در مرحله فروپاشی و فرسایشی شدید قرار گرفته است لذا میبینیم وضعیت به گونه‌ای است که با برنامه ریزی راهبردی و استراتژی اولیه امریکایی‌ها فاصله دارد و نه تنها آنها به برنامه های اولیه دست نیافتند بلکه دارایی‌های مهم ارتش امریکا از بین رفته و پروژه ای که قرار بوده ظرف ۴روز براندازی در داخل ایران انجام شود ؛ اما امروز به یک نمایش هالیوودی تبدیل شده برای اینکه بتوانند خلبان‌های خودشان را نجات بدهند، ناموفق بودند.

وی افزود: از موج ۹۰تا به الان با توجه به شرایطی که در میدان وجود دارد اینکه دشمن اطلاعات ضربات خورده خود را به شدت سانسور میکند؛ یعنی ماشین سانسور بشدت فعال است تا جایی که از اقدامات عملیاتی امریکایی ها هم پیشی گرفته است.

سیمیاری عنوان کرد: نرخ ضربات ایران افزایش یافته اما بخاطر سانسوری که از سوی دشمن انجام میشود، میزان نرخ تصویر را پایین اورده اند و در تلاشند فضا را به گونه ای نشان دهند گویی موشکهای ایران خاصیت خود را از دست داده است اما ما میدانیم که داریم چه کاری انجام میدهیم.

وی تصریح کرد: دستگاههای نظامی امنیتی امریکایی ها وصهیونیستها بشدت فعال هستند تا افرادی که تصاویر را منتشر میکنند بازداشت کند.

سیمیاری با طرح این سوال که فیلم‌های منتشرشده در رسانه‌های بین المللی چگونه به دست آمده‌اند، افزود: سه منبع در حال حاضر وجود دارد که این تصاویر را منتشر می‌کنند؛ دسته اول سربازهای ناراضی در ارتش رژیم و آمریکا هستند، دسته دوم روزنامه نگاران و خبرنگاران ناراضی در مناطق اشغالی و برخی کشورهایی که منافع امریکایی در انها قرار دارد، نگاهشان این است که ادامه وضعیت موجود امکان پذیر نیست و باید صدای نارضایتی‌ها به بیرون انعکاس یابد؛ دسته سوم شهروند خیرنگاران در مناطق اشغالی هستند که بشدت از این وضعیت خسته شدند.

کارشناس مسائل نظامی و سیاسی گفت: مهم ترین معادله ای که بهم خواهد خورد توسط این شهروند خبرنگارهایی که تصاویر را منتشر می‌کنند، بحث مهاجرت معکوس خواهد بود.

وی با اشاره به درز اطلاعاتی ارتش دشمن، گفت:این موضوع باعث شده رژیم صهیونیستی و آمریکا به این سمت بروند که کم‌کم خسارات خود را اعلام کنند، مطابق آمار خودشان حدود ۹۰۰ تا هزار نفر در این جنگ کشته شدند که این‌مهم می‌تواند روی آینده جنگ اثر بگذارد.

کارشناس مسائل نظامی و سیاسی افزود: علاوه بر درز اطلاعاتی، برخی علائم دیگر نشان می‌دهد که وضعیت برای محور تروریستی امریکایی-صهیونی بسیار وخیم است. رفتار انگلیسی ها و آلمانی‌ها را باید دید که می‌گویند این جنگ ما نیست. امروز سوالی در میان رسانه‌های عربی وجود دارد که ناتوی عربی کجاست؟ امروز دیگر چیزی بنام ناتوی عربی وجود ندارد و آن شبکه پدافندی که هزینه بسیاری برای آن شده بود در روزهای نخست جنگ با حملات ایران از بین رفت.

سیمیاری تصریح کرد: طبق شرایط میدانی، دشمن بدلیل درز اطلاعاتی زیاد و ضرباتی که خورده است، درصدد هست که یک پله جنگ را بالاتر اورد لذا ما هم بدنبال این هستیم که یک پله بالاتر بیاییم که این مهم باعث از دست رفتن هژمونی دشمن شده است ؛ پس سناریوی پله بالا امدن برای دشمن پاسخگو نیست.

کارشناس مسائل نظامی وسیاسی با اشاره به حمله دشمن به زیرساختهای کشور، گفت: زمانی که دشمن پتروشیمی، پل ، داروسازی ها و … را هدف قرار میدهد یعنی پشت سر این اقدام انها برنامه ای وجود ندارد.

وی گفت: بنابراین در روز ۳۷ جنگ می توان چند پیش بینی انجام داد؛ اول اینکه ممکن است تشدید عملیاتی صورت گیرد که برای محور آمریکایی-صهیونیستی هزینه بالایی داشته باشد، تلاش برای کاهش نرخ شلیک ایران اگر بدرستی عمل نکند که تا الان هم نشده، میتواند بدلی علیه آنها شود.

کارشناس مسائل نظامی و سیاسی خاطرنشان کرد: پیش بینی دوم اینکه کشورهای واسطه بخواهند اقدامی کنند تا از شدت جنگ کاسته شود. در اینباره نیز بحث اتش بس موقت مطرح شده که ایران آن را نپذیرفته است.

سیمیاری در پایان افزود: نکته اخر هم زمانبندی برای پایان جنگ است، ترامپ فکر می کرد هرزمان بخواهد می تواند جنگ‌ را شروع و تمام کند درحالی که ما از ابتدا اعلام کردیم که جنگ را شما اغاز می کنید اما ما پایان آن را تعیین می کنیم