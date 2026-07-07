مرتضی سیمیاری کارشناس مسائل امنیت منطقه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گزارش موجود از ارزیابی و رصد دقیق از تحرکات نظامی گروهک تروریستی سنتکام، نشان از آن دارد در روزهای منتهی به بدرقه امام شهید انقلاب، ۲۴ فروند هواپیمای F۱۶و ۱۲ فروند جنگنده F۱۵ و نیز ۱۲ فروند هواپیمای F۳۵ از منطقه خارج شده است.



وی افزود: همچنین ۸ فروند بمب‌افکن B-۵۲ که از پایگاه هوایی مینوت در داکوتای شمالی به منطقه اعزام شده بودند، اکنون از محدوده ماموریتی تروریستی سنتکام خارج شده است.



این کارشناس منطقه افزود: در کنار خروج جنگنده‌ها و نیز بمب‌افکن‌های راهبردی ارتش تروریستی آمریکا از منطقه، شاهد آن هستیم که سه فروند هواپیمای EA-۱۸G گرولر نیز منطقه را ترک کرده است؛ این هواپیما نسخه جنگ الکترونیک جنگنده اف۱۸ سوپرهورنت هست و نقش مهمی در معادلات جنگال در منطقه داشته است.



وی گفت: علاوه بر این هواپیما دو فروندآواکس ایی-۳ نیز از محدوده عملیات‌های تروریستی ارتش آمریکا خارج شده است، در مورد خروج این دو هواپیمای راهبردی باید گفت که سیبل بودن آن‌ها مهمترین دلیل در خروج نابه‌هنگام آن‌ها از منطقه است.



سیمیاری افزود: لازم به ذکر است که پیش از این ۱۱ فروند سوخت‌رسان آمریکایی نیز از غرب آسیا خارج شده است. خروج آمریکایی‌ها شتابی قابل ملاحظه و معناداری دارد تا جایی که ناو هواپیمابر اتمی شارل دوگل مربوط به فرانسوی‌ها نیز بدون برنامه ریزی قبلی و با چراغ سبز آمریکا منطقه را شتابان ترک کرده است.



این کارشناس امنیت منطقه عنوان کرد: تحلیل برآورد تخلیه جنگ افزارهای آمریکایی به دلیل محاسبه غلط کاخ سفید از شرایط ایران و تاب آوری بالا و نیز نمایش مقتدارنه حضور مردم ایران به صورت میلیونی در تشییع امام شهید است، سطح بالای تاب آوری مردم ایران که باعث تحیر و شگفتی سرویس‌های اطلاعاتی و نظامی غربی شده است.



سیمیاری گفت: بر این اساس دشمن برای ادامه گزینه جنگ با فرمت جنگ رمضان دچار محدودیت‌هایی بوده و برای اقدامات بعدی فرمت جدیدی را شکل خواهد داد که نشانه‌های آن به صورت کامل توسط نیروهای مسلح کشورمان آنالیز و ارزیابی شده است.