شبکه آب در اهرم توسعه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی بردستانی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای تأمین زیرساختهای آبرسانی طرح نهضت ملی مسکن در شهر اهرم، عملیات لوله گذاری ۶.۵ کیلومتر شبکه توزیع آب با لولههای پلیاتیلن در قطرهای۹۰ تا ۳۱۵ میلیمتر وارد فاز اجرایی شد.
وی افزود: اجرای این پروژه با هدف تأمین آب شرب پایدار برای ساکنان طرح نهضت ملی مسکن و همزمان با توسعه زیرساختهای خدماتی این محدوده انجام شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر بیان کرد: شرکت آب و فاضلاب استان همگام با پیشرفت طرحهای نهضت ملی مسکن، توسعه شبکههای آبرسانی و ایجاد زیرساختهای مورد نیاز را در دستور کار قرار داده است.
بردستانی ادامه داد: توسعه شبکههای توزیع آب متناسب با اجرای طرحهای عمرانی و مسکن از اولویتهای شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر است و تلاش میشود زیرساختهای آبرسانی همزمان با پیشرفت پروژههای مسکونی تکمیل و در اختیار بهرهبرداران قرار گیرد.
وی افزود: با اجرایی شدن این پروژه، زمینه تأمین آب شرب پایدار برای واحدهای نهضت ملی مسکن شهر اهرم فراهم شده و شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر روند توسعه و تقویت شبکههای آبرسانی در سایر طرحهای مسکن استان را نیز با هدف ارتقای کیفیت خدمات و پاسخگویی به نیازهای جمعیتی آینده دنبال خواهد کرد.
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