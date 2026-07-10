بردستانی: خط انتقال آب دیلم پیشرفت ۷۵ درصدی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی بردستانی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: عملیات اجرای خط انتقال آب دیلم از مخزن شماره ۲ کوثر تا ورودی شهر دیلم با استفاده از لوله‌های چدنی و فولادی به قطر ۴۰۰ میلی‌متر در حال انجام است.

وی افزود: طول باقیمانده این خط انتقال پنج هزار و ۵۰۰ متر است که اجرای آن از سوی قرارگاه محرومیت‌زدایی در دست انجام بوده و تاکنون ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر بیان کرد: در قالب همین پروژه، ۷۰۰ متر از مسیر خط انتقال آب چاه‌های زیدون نیز به‌منظور نوسازی شبکه و افزایش پایداری انتقال آب، جایگزین شده است.

بردستانی ادامه داد: اجرای این طرح از پروژه‌های مهم آبرسانی در شهرستان دیلم به شمار می‌رود و با بهره‌برداری از آن، ظرفیت و اطمینان‌پذیری شبکه انتقال آب شرب این شهر به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

وی گفت: با تکمیل این پروژه، بخشی از مشکلات ناشی از فرسودگی خطوط انتقال، افت فشار و هدررفت آب برطرف می‌شود و امکان تأمین پایدارتر آب شرب مشترکان، به‌ویژه در ماه‌های گرم سال و زمان اوج مصرف، فراهم خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر افزود: توسعه و بازسازی خطوط انتقال و شبکه‌های آبرسانی از برنامه‌های اولویت‌دار این شرکت است و با اجرای طرح‌های عمرانی در نقاط مختلف استان، تلاش می‌شود کیفیت خدمات‌رسانی، پایداری شبکه و رضایتمندی مشترکان بیش از پیش ارتقا یابد.