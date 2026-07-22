همکاری مشترک برای رفع نیازهای صنایع بزرگ کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، پارک علم و فناوری خراسان رضوی و ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان مواد و ساخت پیشرفته معاونت علمی با امضای تفاهم‌نامه‌ای، همکاری‌های خود را برای حمایت هدفمند از شرکت‌های فناور، توسعه محصولات دانش‌بنیان و تقویت زنجیره ارزش فناوری در حوزه مواد و ساخت پیشرفته گسترش دادند.

این تفاهم‌نامه با هدف ایجاد سازوکاری منسجم برای شناسایی، معرفی و حمایت از شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان مستعد، افزایش آمادگی این شرکت‌ها برای تجاری‌سازی محصولات و توسعه بازار فناوری منعقد شده است؛ همکاری‌ای که در نهایت به رفع نیازهای صنایع بزرگ کشور، افزایش توان تولید داخل و کاهش وابستگی به فناوری‌های خارجی منجر خواهد شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه، شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری خراسان رضوی از ظرفیت‌های حمایتی ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان مواد و ساخت پیشرفته بهره‌مند خواهند شد تا محصولات و فناوری‌های خود را متناسب با نیازهای واقعی صنایع توسعه داده و مسیر ورود به بازارهای داخلی و بین‌المللی را با سرعت بیشتری طی کنند.

از مهم‌ترین محورهای این همکاری، تسهیل دسترسی شرکت‌های فناور به ابزارهای حمایتی و مشوق‌های حاکمیتی از جمله بهره‌مندی از ظرفیت «اعتبار مالیاتی» برای اجرای پروژه‌های تحقیق و توسعه و استفاده از ظرفیت قانون «تولید بار اول» با هدف تسهیل ورود محصولات دانش‌بنیان به بازار و رفع موانع تأمین تجهیزات راهبردی کشور است.

در حاشیه امضای این تفاهم‌نامه، رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده این استان در حوزه فناوری و نوآوری، اظهار کرد: خراسان رضوی به دلیل برخورداری از دانشگاه‌های معتبر، شرکت‌های فناور توانمند و نیروی انسانی متخصص، یکی از مهم‌ترین قطب‌های فناوری کشور و هاب منطقه شرق ایران به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر ظرفیت بالای صادرات محصولات دانش‌بنیان به کشورهای همسایه افزود: توسعه فناوری‌های بومی و تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان، علاوه بر پاسخگویی به نیاز صنایع داخلی، می‌تواند زمینه حضور مؤثر شرکت‌های ایرانی در بازارهای منطقه‌ای را فراهم کند و سهم اقتصاد دانش‌بنیان در صادرات غیرنفتی کشور را افزایش دهد.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی همچنین خاطرنشان کرد: بسیاری از محصولات فناورانه توسعه‌یافته توسط شرکت‌های دانش‌بنیان توانایی رفع چالش‌های فنی صنایع بزرگ کشور و همچنین صنایع کشورهای همسایه را دارند و این ظرفیت باید با حمایت‌های هدفمند بیش از گذشته فعال شود.

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان مواد و ساخت پیشرفته معاونت علمی نیز در این نشست، توسعه همکاری با پارک‌های علم و فناوری را یکی از رویکردهای راهبردی این ستاد برای شناسایی ظرفیت‌های فناورانه کشور دانست و گفت: تعامل مستقیم با پارک‌های علم و فناوری، امکان ارزیابی دقیق‌تر توانمندی شرکت‌ها، شناسایی نیازهای واقعی آنان و تسریع فرآیند توسعه فناوری را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به ضرورت تقویت ارتباط میان شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع بزرگ کشور افزود: زمانی می‌توان به توسعه پایدار فناوری دست یافت که محصولات دانش‌بنیان بر اساس نیازهای واقعی صنعت طراحی و توسعه یابند. از این رو، ایجاد پیوند مؤثر میان شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری و صنایع بزرگ، یکی از مهم‌ترین اهداف این همکاری مشترک است.

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان مواد و ساخت پیشرفته تأکید کرد: استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی همچون اعتبار مالیاتی و قانون تولید بار اول، زمینه را برای افزایش سرمایه‌گذاری صنایع در تحقیق و توسعه، حمایت از تولید داخل و تسریع تجاری‌سازی فناوری‌های راهبردی فراهم خواهد کرد.

این تفاهم‌نامه در راستای سیاست‌های معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری برای توسعه زیست‌بوم نوآوری، تقویت بومی‌سازی فناوری‌های راهبردی، افزایش سهم شرکت‌های دانش‌بنیان در زنجیره تأمین صنایع و ارتقای توان رقابتی محصولات ایرانی در بازارهای داخلی و بین‌المللی به امضا رسیده است. اجرای این همکاری، گامی مؤثر در جهت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، افزایش عمق ساخت داخل و تقویت اقتدار فناورانه کشور در حوزه مواد و ساخت پیشرفته به شمار می‌رود.