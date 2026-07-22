سال تحصیلی آینده سال تحول ساختاری و هوشمندسازی دانشگاه خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، جلسه تیرماه شورای دانشگاه تهران، با حضور رئیس و اعضای شورا، صبح روز سهشنبه ۳۰ تیرماه در تالار امیرکبیر برگزار شد.
در آغاز این جلسه، محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران با توجه به اینکه این جلسه آخرین جلسه سال تحصیلی ۱۴۰۵ شورای دانشگاه است، عملکرد شورای دانشگاه در ارائه مشورتهای کلیدی را مطلوب ارزیابی نمود و گفت: در این دوره شورا، تلاش بر این بود که نظرات اعضای در سیاستگذاریهای کلان دانشگاه مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: تقریباً همه تصمیمات و آئین نامههای کلیدی دانشگاه در این دوره در شورا مطرح و به رأی و نظر اعضا گذاشته شد. امیدوارم این روند در آینده تقویت شود تا شورای دانشگاه که یکی از ارکان مهم دانشگاه است، نقش کاملتری در مسائل دانشگاه داشته باشد.
امید در ادامه گفت: در سال تحصیلی آینده، دانشگاه یک برنامه تحولی جدی دارد که آن کوچکسازی ستاد و سبکسازی روندها در حوزههای اصلی آموزش، اداری-مالی، برنامه و بودجه و پژوهش است. همه باید بپذیریم که کار ستاد، سیاستگذاری است و نه اجرا و به همین دلیل، اجرا باید به واحدها واگذار شود. در ستاد هم آنچه باقی میماند، باید فرآیندهایش بازنگری و هوشمندسازی شود که این کار مدتی است آغاز شده و ستاد هوش مصنوعی دانشگاه در این زمینه به خوبی فعال است.
جایگاه دانشگاه تهران در دنیا شایسته نیست
رئیس دانشگاه در خصوص ارتقای جایگاه بینالمللی دانشگاه نیز با اشاره به نتایج رتبهبندیها گفت: اگرچه دانشگاه تهران، همچنان در صدر دانشگاههای کشور است، اما باید این واقعیت را بپذیریم که جایگاه ما در دنیا شایسته نیست. تلاشهای جدی در این زمینه از یک سال قبل آغاز شده که از جمله این کارها، همکاری در تولیدات مشترک علمی با دانشگاه علوم پزشکی است و صندوق مشترکی در همین راستا تأسیس شده و عملکرد خوبی هم در این مدت داشته است. به هر حال این موضوع از برنامههای اصلی و مهم دانشگاه است.
انتظار دولت از دانشگاه برای ورود به بحرانها و مسائل کلان کشور
امید در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در عرصه مسئولیت اجتماعی که از جمله مأموریتهای مهم دانشگاههاست، خوشبختانه دانشگاه تهران در کشور پیشرو است. ما چند کار مهم کاربردی و ملی برای دولت انجام دادیم، مثل کارگروه بحران آب، کارگروه امنیت غذایی، فعالیتهای ملی در حوزه انرژی و برق و اخیراً هم در حوزه مدیریت؛ مجموعه این همکاریها سطح توقع دولت را از دانشگاه بالا برده است و دولت انتظار دارد که دانشگاه در همه بحرانها و مسائل کلان کشور ورود و کمک کند. بنابراین از همه همکاران و رؤسای واحدها میخواهم این موضوع را به طور جدی در اولویت قرار دهند.
دولت از این پس هیچ بودجهای برای کارهای عمرانی ندارد
رئیس دانشگاه همچنین اظهار کرد: استفاده از برخی ظرفیتهای ملّی هم در کنار وظایف دانشگاه در سطح ملی باید مورد توجه باشد. مثل موضوع «اعتبار مالیاتی» که ظرفیت بسیار بزرگی است. به هر حال چیزی که واضح است این است که دولت از این پس هیچ بودجهای برای کارهای عمرانی ندارد و باید از چنین ظرفیتهایی استفاده شود.
در ادامه این جلسه، و در بخش پیش از دستور، الهام امینزاده، معاون بینالملل دانشگاه، گزارشی از اجلاس افقهای نو در روابط بینالملل ارائه کرد. بحث فرصتهای مطالعاتی مأموریتهای پژوهشی، کنفرانسهای بینالمللی و آئیننامه گرنت، موضوعات دیگری بود که در گزارش معاون بینالملل دانشگاه به آنها پرداخته شد.
اصلاح فرایند ترفیع اعضای هیئت علمی
در بخش دیگری از جلسه، خانم سمیه فدایینژاد، معاون آموزشی دانشگاه تهران، گزارشی از فعالیتهای حوزه آموزش دانشگاه، از جمله اصلاح فرایند ترفیع اعضای هیئت علمی و حذف ایستگاههای اضافی در این فرآیند، نظارت بر نحوه برگزاری آزمونهای دکتری و اقدامات انجامشده در حوزه پذیرش دانشجویان استعدادهای درخشان ارائه کرد.
در ادامه، محمد خوانساری، معاون فناوریهای دیجیتال دانشگاه تهران، مستندسازی را نخستین گام در مسیر هوشمندسازی دانشگاه دانست و از افزایش پهنای باند و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و فناوری اطلاعات در دانشگاه خبر داد.
افزایش حجم اینترنت اختصاصیافته به دانشجویان
وی همچنین به افزایش حجم اینترنت اختصاصیافته به دانشجویان و بهروزرسانی تجهیزات و زیرساختهای قدیمی دانشگاه اشاره کرد.
علی نمکی، معاون دانشگاه و سرپرست مرکز توسعه و سرمایهگذاری دانشگاه نیز، در بخش بعدی جلسه، بحث اعتبار مالیاتی را مطرح کرد که بهطور جدی در حال بررسی و پیگیری است.
تثبیت وضعیت «شهر دانش»
وی همچنین از تثبیت وضعیت «شهر دانش» دانشگاه خبر داد و تأکید کرد واگذاری واحدهای دانشگاه تحت هر عنوان باید با اطلاع سازمان توسعه دانشگاه انجام شود.
ضرورت استفاده از هوش مصنوعی در تمامی حوزههای آموزشی
رحمت ستوده قرهباغ، نماینده شورای تخصصی معاونت پژوهشی در شورای دانشگاه نیز در این جلسه درباره عملکرد مالی دانشگاه در حوزه بینالملل و ضرورت تقویت آن نکاتی را ارائه نمود و بر ضرورت استفاده از هوش مصنوعی در تمامی حوزههای آموزشی دانشگاه تأکید نمود.
وی همچنین پیشنهاد کرد ارتباط دانشگاه با اتحادیه همکاریهای منطقهای حاشیه اقیانوس هند، که مرکز منطقهای آن در ایران مستقر است، برقرار و تقویت شود.
سرمایهگذاری جدی در حوزه تولید برق خورشیدی
سیدمهدی قمصری، رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه، با توجه به شرایط کشور در حوزه انرژی، بخصوص برق، پیشنهاد کرد سرمایهگذاری جدی در حوزه تولید برق خورشیدی صورت گیرد و موانع موجود در دانشگاه برای توسعه این حوزه برطرف شود.
بررسی پیشنویس «شیوهنامه فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت»
در ادامه جلسه و در بخش دستور اصلی، پیشنویس «شیوهنامه فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت» مطرح شد و مقرر شد کارگروهی با حضور نمایندگان واحدهای مختلف دانشگاه شامل زهرا امامجمعه، رئیس پردیس بینالمللی ارس؛ محمدعلی شریفی، مدیرکل برنامهریزی و نظارت آموزشی دانشگاه؛ مهدی قاسمیه، رئیس دانشکدگان فنی؛ رهام رفیعی، رئیس دانشکدگان علوم و فناوریهای میانرشتهای؛ ناصر مهردادی، رئیس دانشکده محیط زیست؛ غلامعباس اکبری، رئیس دانشکده فناوری کشاورزی ابوریحان و عباس شیری، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی برای بررسی و نهاییسازی این شیوهنامه تشکیل شود و نتیجه آن به شورای شهریورماه ارائه گردد.
بررسی «شیوهنامه نظرسنجی انتخاب رؤسای واحدها»
همچنین، «شیوهنامه نظرسنجی انتخاب رؤسای واحدها» مورد بررسی قرار گرفت و عباس شیری، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی؛ سعیدرضا عاملی رنانی، رئیس دانشکده مطالعات جهان؛ حامد مظاهریان، رئیس دانشکدگان هنرهای زیبا؛ مسلم محمدی، رئیس دانشکدگان فارابی؛ ابراهیم خدایی، رئیس پردیس بینالمللی کیش؛ زهرا امامجمعه، رئیس پردیس بینالمللی ارس و غلامعباس اکبری، رئیس دانشکده فناوری کشاورزی ابوریحان، نظرات خود را در این زمینه مطرح کردند.
سیدحسین حسینی، عضو حقیقی شورای دانشگاه تهران، نیز در این باره گفت: انجام نظرسنجی تجربه خوبی برای دانشگاه در سالهای گذشته بود و چون آئیننامه مصوب شورای انقلاب فرهنگی در این زمینه سند بالادستی است، این تجربه به انتخاب بهتر رؤسا کمک شایان توجهی کرده و رضایت نسبی همکاران را در پی داشته است.
جمعبندی نقطه نظرات اعضا شورا درباره آئیننامه مذکور به جلسه بعدی شورا موکول شد.
در بخش پایانی این جلسه، با توجه به انتصاب معاونین جدید اداری-مالی و برنامه بودجه دانشگاه، آئین تکریم از خدمات علی مقاری، معاون سابق برنامهریزی و توسعه منابع دانشگاه برگزار شد. محمدحسین امید رئیس دانشگاه در این بخش، از زحمات و خدمات ارزشمند مقاری تقدیر نمود و از قبول مسئولیت معاونین جدید نیز تشکر کرد. با تصویب هیئت امنای دانشگاه، معاونت برنامهریزی و توسعه منابع دانشگاه، به دو معاونت اداری-مالی و برنامه و بودجه تقسیم شد.
در این بخش احکام معاونین جدید به ایشان ابلاغ و با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از سوی رئیس دانشگاه و سایر مسئولان از زحمات ارزشمند مقاری تجلیل به عمل آمد.
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