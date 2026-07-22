به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در برخی محورهای مواصلاتی کشور از امروز (چهارشنبه، ۳۱ تیر) تا روز شنبه (۳ مرداد) خبر داد و اعلام کرد که تردد موتورسیکلت‌ها (به استثنای موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی) از ساعت ۱۲ امروز تا ساعت ۶ صبح روز شنبه در محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه، تهران - سمنان - مشهد و مسیرهای بالعکس ممنوع است.

بر اساس این اطلاعیه، تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج - چالوس و بالعکس همچنان ممنوع خواهد بود. همچنین در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه (یکم مرداد) و شنبه در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا به تشخیص مأموران پلیس راه، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت این محور اعمال می‌شود.

مرکز مدیریت راه‌های کشور همچنین اعلام کرد که روز جمعه (۲ مرداد) از ساعت ۱۴ تردد خودروها از ابتدای آزادراه تهران - شمال به مقصد چالوس محدود شده و از ساعت ۱۵ نیز محور از ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز) به سمت چالوس به طور کامل مسدود خواهد شد.

بر پایه این گزارش، از ساعت ۱۶ همان روز مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران (شمال به جنوب) یک‌طرفه می‌شود و پس از پایان اجرای طرح، از ساعت ۲۴ تردد در مسیرهای رفت و برگشت حدفاصل پل زنگوله تا مرزن‌آباد از سر گرفته خواهد شد. البته در صورت کاهش حجم ترافیک، امکان پایان زودتر این محدودیت وجود دارد.

در این اطلاعیه تأکید شده است که تردد از مسیر جاده قدیم کرج - چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد است، اما در زمان اجرای محدودیت‌های جنوب به شمال، تردد خودروهای عازم چالوس از میدان امیرکبیر به سمت این محور از ساعت اعلام‌شده ممنوع خواهد بود.

بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، تردد تریلرها در محور هراز و مسیر بالعکس همچنان ممنوع است. همچنین عبور کامیون و کامیونت (به استثنای خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز چهارشنبه ۳۱ تیر و نیز از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای پنجشنبه و جمعه (دوم مرداد) در محور هراز ممنوع خواهد بود.

این گزارش می‌افزاید، در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا به صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در محور هراز طی روزهای جمعه و شنبه به صورت رفت و برگشت در محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس اجرا خواهد شد.

همچنین بر اساس اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور، روز جمعه از ساعت ۱۷ تا ۲۰، محدودیت ترافیکی یک‌طرفه از انتهای محور (محدوده پل حاجی‌آباد یا ابتدای پیچ آریانا) به سمت خروجی فشم اعمال می‌شود.