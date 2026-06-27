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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳

جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال از ساعت ۱۶ یک‌طرفه می‌شود

جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال از ساعت ۱۶ یک‌طرفه می‌شود

مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد: تردد از آزادراه تهران - شمال و محور چالوس در مسیر جنوب به شمال از ساعت ۱۶ امروز تا اطلاع بعدی ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور از اعمال محدودیت تردد در محورهای شمالی و ترافیک سنگین در برخی جاده‌های منتهی به استان‌های شمالی خبر داد و اعلام کرد: تردد از آزادراه تهران - شمال و محور چالوس در مسیر جنوب به شمال از ساعت ۱۶ امروز تا اطلاع بعدی ممنوع است.

همچنین ترافیک در محور چالوس مسیر شمال به جنوب، حدفاصل ماسال تا مجلار و محدوده ولی‌آباد سنگین گزارش شده است.

در محور هراز نیز ترافیک در مسیر رفت و برگشت، محدوده سه‌راهی چلاو و همچنین در مسیر شمال به جنوب، محدوده‌های بایجان و شاهاندشت سنگین است.

مرکز مدیریت راه‌ها همچنین از ترافیک سنگین در آزادراه رشت - قزوین، محدوده‌های سراوان و رودبار خبر داد.

بر اساس این گزارش، تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس، آزادراه تهران - شمال در مسیر رفت و برگشت، محور چالوس در مسیر جنوب به شمال و آزادراه قزوین - رشت روان است.

این مرکز اعلام کرد که در حال حاضر تمامی محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

در سایر محورهای کشور نیز ترافیک در آزادراه قزوین - کرج - تهران، محدوده مهرشهر و حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک سنگین گزارش شده است.

همچنین در برخی محورهای استان آذربایجان غربی بارش باران جریان دارد.

کد مطلب 6872249
زهره آقاجانی

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