به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راههای کشور از اعمال محدودیت تردد در محورهای شمالی و ترافیک سنگین در برخی جادههای منتهی به استانهای شمالی خبر داد و اعلام کرد: تردد از آزادراه تهران - شمال و محور چالوس در مسیر جنوب به شمال از ساعت ۱۶ امروز تا اطلاع بعدی ممنوع است.
همچنین ترافیک در محور چالوس مسیر شمال به جنوب، حدفاصل ماسال تا مجلار و محدوده ولیآباد سنگین گزارش شده است.
در محور هراز نیز ترافیک در مسیر رفت و برگشت، محدوده سهراهی چلاو و همچنین در مسیر شمال به جنوب، محدودههای بایجان و شاهاندشت سنگین است.
مرکز مدیریت راهها همچنین از ترافیک سنگین در آزادراه رشت - قزوین، محدودههای سراوان و رودبار خبر داد.
بر اساس این گزارش، تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس، آزادراه تهران - شمال در مسیر رفت و برگشت، محور چالوس در مسیر جنوب به شمال و آزادراه قزوین - رشت روان است.
این مرکز اعلام کرد که در حال حاضر تمامی محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
در سایر محورهای کشور نیز ترافیک در آزادراه قزوین - کرج - تهران، محدوده مهرشهر و حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک سنگین گزارش شده است.
همچنین در برخی محورهای استان آذربایجان غربی بارش باران جریان دارد.
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