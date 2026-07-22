به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: در جدیدترین اپیزود از جنگ تحمیلی سوم، روز گذشته در یک سلسله عملیات ضربتی و متناظر با استانداردهای نوین جنگ‌های ترکیبی، زیرساخت‌های پشتیبانی دشمن آمریکایی با دقت محاسباتی بالا توسط قوای مسلح ایران اسلامی منهدم شد و توان پاسخگویی دشمن به شدت تقلیل یافت. روز گذشته، ضربات دقیق و محاسبه‌شده نیروهای دفاعی ایران، بر پیکره سیستم‌های پدافندی متجاوز فرود آمد و شکاف‌های عمیقی در ساختار دفاعی آنان ایجاد کرد.

آنچه واضح است آن است که بازوان قدرتمند دفاعی ایران اسلامی، در پاسخ به تکاپوی بیهوده متجاوزان، طوفانی از آتش بر سر پایگاه‌های دشمن آمریکایی گشوده است و غرور نظامی دشمن را به خاک سیاه نشانده است. قوای مسلح ما با نشان دادن صلابت بی‌مانند خود، پازل امنیتی متجاوزان را به‌هم ریختند و با وارد کردن ضربات سنگین، رویای سلطه‌گری آنان را به کابوسی تمام‌عیار بدل ساختند.

عملیات اخیر نیروهای مسلح ما، نشان داد که قدرت بازدارندگی ایران قادر است با فلج کردن گلوگاه‌های لجستیکی دشمن، هرگونه تلاش برای تغییر معادلات منطقه‌ای را به شکست و فروپاشی منجر کند. دستیابی به اهداف عملیاتی در کمترین زمان و با کمترین آسیب جانبی، گواهی بر ارتقای سطح دانش فنی و توان رزمی نیروهای دفاعی ما در مواجهه با تهدیدات پیشرفته است. هدف قرار دادن زنجیره تامین و پشتیبانی دشمن، فراتر از یک پاسخ نظامی، یک پیام استراتژیک مبنی بر عدم امکان پیشروی متجاوزان در پهنه منطقه است.

بانک اهداف ایران

عریفجان کویت، المحرق و الرفاع بحرین، دو نفتکش متخلف در تنگه ایرانی هرمز، العدیری و احمدالجابر کویت، سامانه‌های راداری، مخابراتی و ماهواره‌ای و سامانه‌های پدافندی کویت، پایگاه هوایی احمدالجابر کویت، سامانه رادای و جنگنده‌های اف ۱۵ در اردن، زیرساخت آمازون در بحرین، به‌هلاکت رساندن تعدادی از نظامیان آمریکا در پایگاه الرکبان شمال اردن و پایگاه شیخ عیسی بحرین؛ اینها فهرست بانک اهداف ایران در موج ۲۴ عملیات نصر ۲ بود.

اهداف، نه تصادفی هستند و نه بی‌اهمیت

یکی از موضوعاتی که اخیرا مطرح شده و مورد توجه تحلیلگران و نخبگان نظامی دنیا قرار گرفته است، آن است که ایران در جنگ اخیر، بانک اهدافش را به روز کرده است و فعلا نیازی نمی‌بیند پایتخت‌ها و از جمله پایتخت فلسطین اشغالی را زیر ضربه قرار دهد. بزرگ‌ترین اشتباهی که برخی در تحلیل جنگ مرتکب می‌شوند این است که تصور می‌کنند هدف، هرچه سریع‌تر زدن پایتخت دشمن است. این بیشتر نمایش سیاسی است تا راهبرد نظامی. اگر به نقشه حملات اخیر ایران نگاه کنید، متوجه می‌شوید که ایران مانند کشوری که به‌دنبال تیترهای خبری است رفتار نمی‌کند، بلکه مانند یک نیروی نظامی عمل می‌کند که قصد دارد میدان نبرد را شکل دهد.

اهداف، نه تصادفی هستند و نه بی‌اهمیت. ایران در حال هدف قرار دادن کل اکوسیستم نظامی آمریکا در منطقه است: سایت‌های رادار هشدار زودهنگام، سامانه‌های پدافند هوایی، تاسیسات هوانوردی و آشیانه‌های هواپیما، مراکز لجستیکی، انبارهای سوخت و مهمات، پایگاه‌های عملیاتی خط مقدم، زیرساخت‌های پشتیبانی سنتکام، پایگاه‌های پشتیبان عملیات در سوریه و عراق، دارایی‌های دریایی و سامانه‌های پایش دریایی، مراکز جمع‌آوری اطلاعات و گره‌های ارتباطی.

برای مثال، به اردن نگاه کنید. بیشتر جست‌وجوگران حتی نمی‌توانند تاور ۲۲ یا پایگاه هوایی موفق‌السلطی را روی نقشه پیدا کنند، اما از نظر نظامی، این هدف احتمالا مهم‌تر از شلیک چند موشک به مرکز تل‌آویو است. تاور ۲۲ از عملیات پایگاه التنف پشتیبانی می‌کند. پایگاه موفق‌السلطی میزبان هواپیماهای آمریکایی و عملیات ائتلاف است. اربیل از ماموریت‌های اطلاعاتی و عملیات ویژه پشتیبانی می‌کند. بحرین میزبان مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکاست. کویت یک مرکز عظیم لجستیکی و استقرار نیروهاست. قطر نیز مقر پیشروی سنتکام و بزرگ‌ترین پایگاه هوایی آمریکا در خاورمیانه را در خود جای داده است. این‌ها چشم‌ها، گوش‌ها و بافت ارتباطی قدرت‌نمایی نظامی آمریکا در منطقه هستند. از دیدگاه نظامی، شما کار را با ضربه زدن به قوی‌ترین بخش دشمن آغاز نمی‌کنید؛ ابتدا او را منزوی می‌کنید.

چند اصل شناخته‌شده جنگ در اینجا در حال اجراست که عبارت است از: سرکوب زیرساخت‌های پشتیبانی دشمن؛ تضعیف توانایی‌های اطلاعاتی، شناسایی و مراقبت؛ فرسایش سامانه‌های پدافند هوایی و ذخایر موشک‌های رهگیر؛ اخلال در لجستیک و پشتیبانی؛ اعمال فشار سیاسی بر کشورهای میزبان پایگاه‌ها و شکل دادن به محیط عملیاتی پیش از اجرای عملیات بزرگ‌تر.

ایالات متحده جنگ‌های خاورمیانه را از واشنگتن یا صرفا از روی ناوهای هواپیمابر هدایت نمی‌کند، بلکه از طریق شبکه‌ای به‌هم‌ پیوسته از پایگاه‌ها که از اردن تا قطر، کویت و بحرین امتداد دارند عمل می‌کند. اگر این شبکه تضعیف شود، هر ماموریت پروازی، هر جریان اطلاعاتی، هر عملیات تامین مجدد و هر شلیک موشک رهگیر دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهد شد.

کسانی که فریاد می‌زنند فقط تل‌آویو را بزنید، اساسا درک درستی از جنگ مدرن ندارند. نابود کردن یک سایت راداری که امکان عملیات هوایی ائتلاف را فراهم می‌کند، از نظر نظامی می‌تواند بسیار ارزشمندتر از وارد کردن خسارتی محدود به یک هدف نمادین باشد.

نکته دیگری که بسیاری از آن غافل هستند، اقتصاد موشک‌های رهگیر است. هر موشک رهگیر پاتریوت چندین میلیون دلار هزینه دارد. ذخایر این موشک‌ها محدود است. ادامه عملیات با آهنگ بالا، فشار بسیار زیادی بر تیم‌های تعمیر و نگهداری، انبارهای موشکی و زنجیره‌های لجستیکی وارد می‌کند. اگر یک طرف بتواند شما را وادار کند همزمان از ده‌ها نقطه دفاع کنید، از همان ابتدا در نبرد تخصیص منابع دست بالا را به دست آورده است.

از نظر تاریخی نیز، کارزارهای نظامی موفق معمولا با تضعیف سامانه‌های فرماندهی و کنترل، ارتباطات، پدافند هوایی و لجستیک آغاز می‌شوند و سپس به عملیات سرنوشت‌ساز می‌رسند. اینکه کسی از نظر سیاسی با ایران موافق باشد یا نباشد، برای این تحلیل نظامی اهمیتی ندارد. آنچه مشاهده می‌کنیم، اگر این توصیف را بپذیریم، صرفا یک واکنش تصادفی نیست، بلکه کارزاری هدفمند برای تضعیف تدریجی معماری منطقه‌ای است که به آمریکا و متحدانش امکان اعمال قدرت نظامی در سراسر خاورمیانه را می‌دهد. جنگ‌ها با نابود کردن توانمندی‌ها پیروز می‌شوند، نه با دنبال کردن ویدئوهای پربازدید از اصابت موشک‌ها به پایتخت‌ها یا آهنگ‌های تکنوی جنجالی. اهدافی که روی نقشه خسته‌کننده به نظر می‌رسند، اغلب مهم‌ترین اهداف هستند.

هلاکت آمریکایی‌ها در رکبان اردن

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز گذشته طی بیانیه‌ای از هلاکت تعدادی سرباز متجاوز در هدف‌ قرار گرفتن مجتمع محل استقرار نیروهای ارتش تروریست و کودک‌کش آمریکا در منطقه الرکبان اردن خبر داد و تصریح کرد: ملت بصیر و همیشه در صحنه ایران اسلامی، با دعای خیر شما عملیات تنبیهی رزمندگان اسلام علیه دشمن آمریکایی با موفقیت ادامه دارد و در ادامه موج ۲۴‌عملیات نصر ۲ رزمندگان هوافضای سپاه با حمله به یک مجتمع محل استقرار نیروهای ارتش تروریست و کودک‌کش آمریکا در منطقه الرکبان اردن تعدادی از آنان را به هلاکت رساندند.

در ادامه اطلاعیه سپاه آمده بود که وزیر جنگ آمریکا که خود یک جنایتگر جنگی است، این کشته‌ها را قهرمان و تعدادشان را بسیار کمتر از تعداد واقعی معرفی کرده است. در قاموس هیچ ملتی نظامیان بزدلی را که سلاح‌های پیشرفته را برای کشتن کودکان معصوم استفاده می‌کنند قهرمان نمی‌خوانند. آزادی‌خواهان جهان به‌زودی این جنایتکاران جنگی را به سزای عمل‌شان خواهند رساند.

آتش ارتش ایران به سه پایگاه مهم آمریکا در کویت

ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز روز گذشته در اطلاعیه‌ای خبر از حمله پهپادی به سه پایگاه مهم آمریکا در کویت داد و اعلام کرد که در پاسخ به شرارت‌ها و نقض عهدهای مکرر شیطان بزرگ، در مرحله نوزدهم عملیات صاعقه، ارتش جمهوری اسلامی ایران، ساختمان‌های اداری و آنتن‌های جهت‌یاب در پایگاه عریفجان، پارکینگ گروهی بالگردها در اردوگاه العدیری و ساختمان اسقرار نیروهای ارتش تروریستی در پایگاه احمدالجابر کویت را هدف حملات پهپادهای انهدامی خود قرار داد.

در ادامه اعلامیه ارتش درج شده بود که پایگاه عریفجان از بزرگ‌ترین مراکز استقرار نیروها و ستاد فرماندهی نیروی زمینی آمریکا در جنوب غرب آسیا و پایگاه العدیری محل استقرار بالگردهای آپاچی، شنوک و بلک هاوک نیروهای دریایی و هوایی آمریکا است. پایگاه احمدالجابر نیز نقش محوری در آماد و پشتیبانی ارتش متجاوز آمریکا در غرب آسیا دارد و تاثیر عمده‌ای در عملیات‌های هوایی و نظارتی این کشور ایفا کرده است.

حریق در دو نفتکش متخلف

همچنین روز گذشته، نیروی دریایی سپاه اعلام کرد که دو نفتکش متخلف که با فریب ارتش کودک‌کش آمریکا قصد عبور از مسیر خطرناک جنوب تنگه هرمز را داشتند، بر اثر انفجار دچار حریق گسترده شده و متوقف شدند. واحدهای امداد و نجات به خارج کردن خدمه این شناورها از منطقه پرداختند. نیروی دریایی سپاه بار دیگر به شرکت‌های کشتیرانی اخطار کرد مراقب سلامت خدمه و شناورهای خود باشند و به اطلاعات غلط ارتش آمریکا اعتماد نکنند و از مسیرهای آلوده و خطرناک پرهیز کنند.