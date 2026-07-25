مهرناز اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رویکرد خانواده‌محور این سازمان در ارائه خدمات حمایتی اظهار کرد: در سال جاری مستمری مددجویان ۷۰ درصد، یارانه مراکز ۸۰ درصد، حق پرستاری ۹۰ درصد و حق ویزیت در منزل ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: همچنین تمامی زنان سرپرست خانوار ساکن روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند تا از خدمات حمایتی و بیمه‌ای مناسب بهره‌مند شوند.

مدیرکل بهزیستی استان بوشهر از راه‌اندازی سامانه پیامکی اورژانس اجتماعی خبر داد و گفت: این سامانه برای افرادی طراحی شده که در شرایط بحرانی امکان برقراری تماس تلفنی ندارند و می‌توانند از طریق ارسال پیامک درخواست کمک کنند.

اسکندری با اشاره به دومین آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت بیان کرد: این آزمون آبان‌ماه امسال برگزار می‌شود و بیش از سه هزار نفر از جامعه هدف بهزیستی در سراسر کشور از طریق آن در دستگاه‌های اجرایی استخدام خواهند شد.

افتتاح ۲۵ واحد مسکونی ویژه محرومان

وی همچنین از اجرای برنامه‌های متنوع به مناسبت هفته بهزیستی در استان خبر داد و افزود: در این هفته ۲۵ واحد مسکونی ویژه محرومان و ۱۸ طرح اشتغال‌زایی با هدف ایجاد و پایداری اشتغال مددجویان به بهره‌برداری رسید.

اسکندری با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی هفته بهزیستی گفت: طرح‌هایی همچون دست‌های مهربانی، خانه مانا، مهر و گفت‌وگو و بازی‌های بومی و محلی با محوریت ارتقای سلامت روانی و اجتماعی از کودکی تا سالمندی و با تکیه بر توانمندی‌ها و صنایع‌دستی مددجویان و افراد دارای معلولیت اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه بیش از ۱۰۴ هزار نفر در قالب ۵۰ هزار و ۱۸۷ خانوار از خدمات بهزیستی استان بوشهر بهره‌مند هستند، ادامه داد: سال گذشته ۹۷۲ نفر از جامعه هدف با دریافت بیش از ۷۲ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه صاحب شغل شدند و استان بوشهر در جذب این تسهیلات، رتبه سوم کشور را کسب کرد.

آماده‌سازی شغلی

مدیرکل بهزیستی استان بوشهر اضافه کرد: در همین مدت، یهزار و ۴۰۲ نفر در دوره‌های آماده‌سازی شغلی شرکت کردند و مهارت‌های لازم برای ورود به بازار کار را فرا گرفتند.

وی با تشریح بخشی از خدمات حمایتی بهزیستی تصریح کرد: سال گذشته بیش از هشت میلیارد تومان کمک‌هزینه درمان به هزار و ۲۹۵ نفر پرداخت شد، ۲۵ هزار و ۶۸۱ نفر مستمری دریافت کردند و خدمات توانبخشی نیز به هزار و ۳۲۲ نفر ارائه شد.

اسکندری خاطرنشان کرد: همچنین کمک‌هزینه خرید لوازم بهداشتی به ۲ هزار و ۲۶۷ نفر پرداخت و بیش از ۷۱ هزار مورد غربالگری در حوزه‌های مختلف سلامت در استان انجام شد.