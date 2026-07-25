به گزارش خبرگزاری مهر، عباس زارع اظهار کرد: نیروهای یگان حفاظت محیط زیست مازندران در ادامه گشت‌ها و عملیات‌های حفاظتی در شهرستان‌های مختلف استان، موفق به کشف اقلام مرتبط با تخلفات محیط‌زیستی شدند.

وی افزود: در یکی از مهم‌ترین عملیات‌ها در منطقه کوهستانی نوا شهرستان آمل و با همکاری کلانتری گزنک و پس از اخذ دستور قضایی، مأموران هنگام بازرسی از یک منزل، چهار تخته پوست بز وحشی، ۴۷ تیر فشنگ کالیبر ۲۷۰ و ۱۷ تیر فشنگ ساچمه‌زنی را کشف و ضبط کردند.

زارع ادامه داد: در مناطق نیاک، فیره و جنگل‌های سنگ‌درکا نیز چند متخلف دستگیر شدند و از آنان تورهای ماهیگیری، تعدادی ماهی قزل‌آلا، چند قبضه سلاح شکاری دولول مجاز و مهمات مربوطه کشف و ضبط شد.

رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست مازندران با اشاره به اقدامات انجام شده در غرب استان گفت: مأموران یگان در شهرستان‌های چالوس و کلاردشت نیز با اجرای گشت‌های کنترلی در رودخانه حفاظت‌شده سردآبرود و دیگر مناطق، ادوات صید غیرمجاز و تورهای زنده‌گیری پرندگان به‌ویژه سهره طلایی را جمع‌آوری کردند.

وی افزود: در محدوده منطقه حفاظت‌شده البرز مرکزی در دره گنج‌نو شهرستان نوشهر نیز یک گروه متخلف هنگام زنده‌گیری پرندگان شناسایی و تجهیزات مورد استفاده آنان توقیف شد.

زارع همچنین از کشف حدود ۳۰۰ کیلوگرم چوب قاچاق در شهرستان ساری خبر داد و اظهار کرد: مأموران پناهگاه حیات‌وحش سمسکنده در حین گشت‌زنی یک متخلف را شناسایی و محموله چوب قاچاق را کشف و ضبط کردند که پرونده وی برای رسیدگی قانونی تشکیل شده است.

رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست مازندران با تأکید بر تداوم گشت‌های شبانه‌روزی خاطرنشان کرد: یگان حفاظت با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، برخورد با شکار و صید غیرمجاز، زنده‌گیری پرندگان، قاچاق چوب و سایر تخلفات علیه محیط زیست را با قاطعیت ادامه خواهد داد.