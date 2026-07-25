۳۳ هزار زائر اربعین حسینی از مرز تمرچین راهی کربلای معلی شده اند

لقمان خسرو پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تمام زیرساخت های لازم برای تردد زائران اربعین حسینی برای پنجمین سال متوالی در مرز فراهم شده است، اظهارکرد: تاکنون ۳۳ هزار زائر از این مرز به سمت کربلا راهی شده اند.

وی با بیان اینکه امسال بر اساس توافق با مقامات کشور عراق تردد از مرز تمرچین تا اربیل رایگان است، افزود: همچنین تردد زائران از ارومیه و نیز از داخل شهر پیرانشهر به سمت پایانه مرزی نیز رایگان است.

خسروپور با بیان اینکه برای خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی ۱۰ موجب در داخل پایانه مرزی و سه موکب در ورودی که شامل بزرگترین موکب اهل سنت است دایر شده و در حال خدمات رسانی هستند.

فرماندار پیرانشهر ظرفیت خدمات رسانی از حمله اسکان و پذیرایی زائران اربعین حسینی در. مرز تمرچین را روزانه ۱۰ هزار نفر عنوان کرد و گفت: تمام خدمات امدادی، اسکان، پذیرایی، خدمات بانکی و … در این مرز فراهم شده است.

خسروپور با اشاره به آمادگی کامل زیرساخت‌های پایانه مرزی تمرچین گفت: ۳۸ گیت خروجی و ورودی، مواکب، آب‌سردکن‌ها، سرویس‌های بهداشتی و سایر امکانات رفاهی در پایانه مرزی تمرچین آماده شده و تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعین در آمادگی کامل قرار دارند.