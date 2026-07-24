به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، وزارت امور خارجه چین اعلام کرد که «وانگ یی» وزیر امور خارجه این کشور، در حاشیه نشست وزیران امور خارجه سازمان همکاری شانگهای، با «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتوگو کرده است.
وزارت خارجه چین در ادامه با ابراز نگرانی عمیق نسبت به تشدید اخیر تنشها در منطقه خلیج فارس، اعلام کرد که یادداشت تفاهم اخیر، دستاوردی ارزشمند در عرصه میانجیگری است که بیانگر خواست ایران و ملل صلح طلب منطقه خاورمیانه برای پایان دادن به جنگ و برقراری صلح است.
این وزارتخانه تأکید کرد که نباید درِ مذاکرات بسته شود و تا زمانی که امیدی به صلح وجود دارد، نباید از آن دست کشید.
وزارت امور خارجه چین همچنین اعلام کرد که پکن به عنوان شریک راهبردی جامع ایران، با قاطعیت از صیانت ایران از حاکمیت، امنیت و کرامت ملی حمایت میکند.
در ادامه این بیانیه آمده است که چین به طرح چهار مادهای «شی جینپینگ» رئیس جمهوری این کشور برای حفظ صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه متعهد است.
وزارت خارجه چین همچنین تأکید کرد که پکن به حمایت از تلاشهای میانجیگرانه پاکستان و دیگر طرفها برای ازسرگیری هرچه سریعتر گفتوگوها و مذاکرات ادامه خواهد داد.
این وزارتخانه در پایان اعلام کرد که چین با موضوع تنگه هرمز بهگونهای مناسب برخورد خواهد کرد و برای بهبود روابط میان کشورهای همسایه تلاش میکند.
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