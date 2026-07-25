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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۸

تولید تخم‌مرغ در مرکز سیستان و بلوچستان از مرز ۵۰۰ تن گذشت

تولید تخم‌مرغ در مرکز سیستان و بلوچستان از مرز ۵۰۰ تن گذشت

زاهدان- مدیر جهاد کشاورزی زاهدان از تولید ۵۰۹ تن تخم‌مرغ در واحدهای صنعتی پرورش مرغ تخم‌گذار این شهرستان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شهرکی صبح شنبه به خبرنگاران از تولید ۵۰۹ تن تخم‌مرغ در واحدهای صنعتی پرورش مرغ تخم‌گذار این شهرستان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: با مشارکت بخش خصوصی، احداث سه واحد جدید صنعتی با ظرفیت ۳۶۰ هزار قطعه در دست اجرا است.

مدیر جهاد کشاورزی زاهدان اظهار داشت: در حال حاضر ۲ واحد صنعتی فعال پرورش مرغ تخم‌گذار با ظرفیت تولید ماهیانه ۱۷۰ تن در شهرستان زاهدان فعال است که این واحدهای تولیدی نقش کلیدی و مهمی در تامین نیاز بازار استان سیستان و بلوچستان به این کالای اساسی ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای سازمان جهاد کشاورزی برای خودکفایی استان در تولید محصولات پروتئینی افزود: در راستای افزایش ظرفیت تولید و تامین نیاز شهروندان، هم‌اکنون سه واحد جدید پرورش مرغ تخم‌گذار با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سطح شهرستان زاهدان در حال احداث است.

مدیر جهاد کشاورزی زاهدان ظرفیت کل این سه طرح در حال احداث را ۳۶۰ هزار قطعه اعلام کرد و گفت: با بهره‌برداری از این طرح‌ها، شاخص تولید تخم‌مرغ در مرکز استان رشد چشمگیری خواهد داشت و بسترهای جدیدی برای اشتغال‌زایی و ثبات قیمت‌ها در بازار مصرف منطقه ایجاد می‌شود.

کد مطلب 6898220

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