به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شهرکی صبح شنبه به خبرنگاران از تولید ۵۰۹ تن تخم‌مرغ در واحدهای صنعتی پرورش مرغ تخم‌گذار این شهرستان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: با مشارکت بخش خصوصی، احداث سه واحد جدید صنعتی با ظرفیت ۳۶۰ هزار قطعه در دست اجرا است.

مدیر جهاد کشاورزی زاهدان اظهار داشت: در حال حاضر ۲ واحد صنعتی فعال پرورش مرغ تخم‌گذار با ظرفیت تولید ماهیانه ۱۷۰ تن در شهرستان زاهدان فعال است که این واحدهای تولیدی نقش کلیدی و مهمی در تامین نیاز بازار استان سیستان و بلوچستان به این کالای اساسی ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای سازمان جهاد کشاورزی برای خودکفایی استان در تولید محصولات پروتئینی افزود: در راستای افزایش ظرفیت تولید و تامین نیاز شهروندان، هم‌اکنون سه واحد جدید پرورش مرغ تخم‌گذار با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سطح شهرستان زاهدان در حال احداث است.

مدیر جهاد کشاورزی زاهدان ظرفیت کل این سه طرح در حال احداث را ۳۶۰ هزار قطعه اعلام کرد و گفت: با بهره‌برداری از این طرح‌ها، شاخص تولید تخم‌مرغ در مرکز استان رشد چشمگیری خواهد داشت و بسترهای جدیدی برای اشتغال‌زایی و ثبات قیمت‌ها در بازار مصرف منطقه ایجاد می‌شود.