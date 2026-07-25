خونخواهی رهبر شهید ادامه یک مطالبه تاریخی است؛ انتقام با بیشترین ضربه

علیرضا داودی مدیر گروه تاریخ و معارف رادیو تهران با اشاره به پیام رهبر انقلاب درباره خونخواهی رهبر شهید و تفکیک آن از مفهوم انتقام به خبرنگار مهر بیان کرد: در ادبیات تمدنی و تاریخی، خونخواهی را نباید صرفاً با یک واکنش مقطعی هم‌معنا دانست. خونخواهی رهبر شهید، در ادامه یک مطالبه تاریخی برای عدالت، حفظ حقیقت و جلوگیری از فراموشی است. در حالی که انتقام، اگر در چارچوب تصمیمات نهادهای مسئول تعریف شود، ناظر بر یک اقدام در زمان و شرایط مشخص است. به همین دلیل، خونخواهی را می‌توان یک فرآیند دانست و انتقام را یک مقطع از آن فرآیند.

وی اضافه کرد: ما در زمانی انتقام خواهیم گرفت که بتوانیم بیشترین ضربه را وارد کنیم و آن سه قاعده مهم دارد، قاعده اول فقط ضربه به ترامپ یا نتانیاهو نیست بلکه ضربه به همه ارکان تشکیل‌دهنده افرادی مثل نتانیاهو یا ترامپ است پس قطعاً ضربه ما در انتقام، اول از سربازان جبهه کفر و ظلم گرفته خواهد شد، مرحله دوم تاسیسات و تجهیزات و ادواتی است که به جبهه ظلم کمک می‌کند و مرحله سوم فرماندهی است که این جبهه به فرمان آن شخص عمل می‌کند؛ پس انتقام سه مرحله دارد.

قائم مقام رادیو تهران تصریح کرد: اگر رسانه نتواند حافظه تاریخی یک ملت را زنده نگه دارد، دیگران تاریخ آن ملت را خواهند نوشت. نخستین وظیفه رسانه، ثبت حقیقت و جلوگیری از فراموشی است زیرا فراموشی، مقدمه تحریف است و تحریف، بزرگ‌ترین پیروزی جنگ روایت‌ها.

داودی ادامه داد: رسانه لبه تیز ارتباط تاریخ با تجربه و عبرت است برای همین رسانه باید حس انتقام و برنامه‌ریزی برای خونخواهی را به روش های مختلف زنده نگه دارد و برای قتل عام دشمن و ریختن خون آنها و تبلیغ و تثبیت این خونخواهی برنامه‌ریزی کند.

وی با اشاره به حضور مردم در این ایام در میدان تصریح کرد: «میدان» در فرهنگ ایرانی صرفاً یک فضای شهری نیست، بلکه عرصه ظهور اراده جمعی است. در بزنگاه‌های تاریخی، از نهضت مشروطه تا دفاع مقدس و رخدادهای معاصر، میدان همواره محل ظهور سرمایه اجتماعی و کنش آگاهانه مردم بوده است. رسانه اگر بخواهد واقعیت جامعه را روایت کند، نمی‌تواند از میدان فاصله بگیرد زیرا میدان، محل تلاقی افکار، احساسات، هویت و کنش اجتماعی است.

قائم مقام رادیو تهران با تشریح ساختار محتوایی «صدای میدان» افزود: اتاق فرمان این برنامه، صرفاً محل مدیریت آنتن نیست بلکه اتاق طراحی روایت است. هر ارتباط، هر گزارش و هر گفتگوی کارشناسی، بخشی از یک پازل محتوایی است که در نهایت باید تصویری منسجم از واقعیت اجتماعی امروز ایران به مخاطب ارائه کند. در این برنامه تلاش شده است میان روایت میدانی، تحلیل نخبگانی و تجربه زیسته مردم، یک پیوند معنادار برقرار شود.

این پژوهشگر حوزه رسانه با تأکید بر اینکه رسانه در عصر جدید صرفاً انتقال‌دهنده اطلاعات نیست، اظهار کرد: رقابت اصلی امروز، رقابت روایت‌هاست. هر جامعه‌ای که بتواند روایت معتبر، مستند و اقناع‌کننده‌تری از رخدادهای خود ارائه کند، در واقع سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی خود را نیز حفظ خواهد کرد. از همین رو، صدای میدان را باید بخشی از نظام روایت‌سازی رسانه ملی دانست. روایتی که به جای سخن گفتن درباره مردم، مردم را به بخشی از فرآیند روایت تبدیل می‌کند.

وی در پایان اظهار کرد: «صدای میدان» تلاشی است برای آنکه رادیو، نه فقط راوی رویدادها، بلکه راوی تجربه زیسته مردم باشد. وقتی روایت از متن جامعه شکل بگیرد، اعتماد مخاطب نیز بر پایه همان تجربه واقعی استوار خواهد شد و این، مهم‌ترین سرمایه هر رسانه است.