پیام ویژه دوخرید نساجی به پرسپولیس/ ایری و طاهری دنبال پیراهن سرخ دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، بازار نقل‌وانتقالات تابستانی فوتبال ایران همچنان با اتفاقات غیرمنتظره دنبال می‌شود و این بار نام دو بازیکن جوان نساجی مازندران در ارتباط با پرسپولیس مطرح شده است.

دانیال ایری و کسری طاهری که در روزهای اخیر به عنوان خریدهای جدید نساجی معرفی شدند، هنوز حتی یک جلسه تمرینی هم با این تیم برگزار نکرده‌اند، اما اکنون تمایل خود را برای جدایی و حضور در پرسپولیس اعلام کرده‌اند.

این دو بازیکن که از بازیکنان جوان فوتبال ایران محسوب می‌شوند، با توجه به شرایط ایجادشده، به مدیران پرسپولیس پیام داده‌اند که علاقه‌مند به پوشیدن پیراهن سرخ پایتخت هستند و در صورت فراهم شدن شرایط، حاضرند مسیر خود را به سمت تهران تغییر دهند.

پرسپولیس نیز که در فصل نقل‌وانتقالات به دنبال تقویت ترکیب خود با بازیکنان جوان و آینده‌دار است شرایط این دو بازیکن را زیر نظر دارد، اما انتقال آنها نیازمند مذاکره با باشگاه نساجی و رسیدن به توافق نهایی خواهد بود.

در حالی که نساجی روی حضور این دو بازیکن برای فصل پیش رو حساب باز کرده بود، جدایی آنها پیش از آغاز تمرینات می‌تواند اتفاقی غیرمنتظره برای این باشگاه باشد.

حالا باید دید آیا مذاکرات پرسپولیس برای جذب دانیال ایری و کسری طاهری به نتیجه خواهد رسید و این دو بازیکن جوان، بدون تجربه حتی یک جلسه تمرینی با نساجی، مسیر خود را به سمت یکی از بزرگ‌ترین و پر ابهام‌ترین نقل و انتقالات فوتبال ایران تغییر خواهند داد یا خیر!