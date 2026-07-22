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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵

کشف ۴ کیلو گرم هرویین و شیشه در تبریز

کشف ۴ کیلو گرم هرویین و شیشه در تبریز

تبریز- رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان آذربایجان شرقی از کشف مقدار۳.۵ کیلو گرم هروئین و ۵۰۰ گرم شیشه در تبریز خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امیدی ظهر چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: با اقدام به موقع ماموران ضمن شناسایی محل اختفاء محموله، طی دو عملیات جداگانه مقدار۳.۵ کیلو گرم هروئین و ۵۰۰ گرم شیشه کشف و تعداد ۳ نفر در این زمینه دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و تعداد ۲ دستگاه خودرو نیز توقیف و روانه پارکینگ شد.

این مقام انتظامی افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر به صورت شبانه روز حتی در حال رصد عناصر قاچاق مواد مخدر و اقدام برای غافلگیری مجرمان و سپردن آنان به دست قانون می باشد.

کد مطلب 6895856

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