کشف ۴ کیلو گرم هرویین و شیشه در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امیدی ظهر چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: با اقدام به موقع ماموران ضمن شناسایی محل اختفاء محموله، طی دو عملیات جداگانه مقدار۳.۵ کیلو گرم هروئین و ۵۰۰ گرم شیشه کشف و تعداد ۳ نفر در این زمینه دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و تعداد ۲ دستگاه خودرو نیز توقیف و روانه پارکینگ شد.

این مقام انتظامی افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر به صورت شبانه روز حتی در حال رصد عناصر قاچاق مواد مخدر و اقدام برای غافلگیری مجرمان و سپردن آنان به دست قانون می باشد.