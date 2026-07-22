دستگیری عامل توزیع مواد مخدر در مرند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: در پی کسب خبر مبنی بر اینکه افرادی در امر خرید و فروش مواد مخدر در شهر مرند فعالیت می کنند رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: مأموران عامل توزیع مواد را در مخفیگاهش دستگیر که در بازرسی از محل مقدار نیم کیلوگرم شیشه و نیم کیلوگرم هروئین، یک دستگاه پوز بانکی، دو دستگاه گوشی تلفن همراه، یک دستگاه ترازوی دیجیتال توزین را کشف و متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مرجع قضایی گردید.