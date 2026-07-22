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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۴

دستگیری عامل توزیع مواد مخدر در مرند

دستگیری عامل توزیع مواد مخدر در مرند

مرند- فرمانده انتظامی شهرستان مرند از دستگیری یک نفرعامل توزیع مواد مخدر و کشف یک کیلوگرم انواع موادمخدر در این راستا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: در پی کسب خبر مبنی بر اینکه افرادی در امر خرید و فروش مواد مخدر در شهر مرند فعالیت می کنند رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: مأموران عامل توزیع مواد را در مخفیگاهش دستگیر که در بازرسی از محل مقدار نیم کیلوگرم شیشه و نیم کیلوگرم هروئین، یک دستگاه پوز بانکی، دو دستگاه گوشی تلفن همراه، یک دستگاه ترازوی دیجیتال توزین را کشف و متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مرجع قضایی گردید.

کد مطلب 6895950

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