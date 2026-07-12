کشف ۲ کیلوگرم شیشه در تبریز؛ ۲ متهم دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین امیدی صبح یکشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر قاچاق و توزیع مواد روانگردان در تبریز، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی محل اختفای محموله، در عملیاتی موفق موفق به کشف ۲ کیلوگرم ماده روانگردان شیشه شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه در این عملیات دو نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند، گفت: مواد مکشوفه نیز ضبط شد.

سرهنگ امیدی تأکید کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر به صورت شبانه‌روزی فعالیت عناصر قاچاق و توزیع مواد مخدر را رصد می‌کنند و با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، برخورد قاطع با قاچاقچیان و سوداگران مرگ را در دستور کار دارند.