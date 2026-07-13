کشف ۳۷ کیلوگرم شیشه جاساز شده در کامیون حامل سیمان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین امیدی روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر قاچاق محموله قابل توجهی مواد روانگردان شیشه، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر با همکاری مأموران انتظامی شهرستان جلفا، کامیون حامل محموله را در مرز نوردوز شناسایی و متوقف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر آذربایجان‌شرقی ادامه داد: در بازرسی از این کامیون، ۳۷ کیلوگرم مواد روانگردان شیشه که به طرز ماهرانه‌ای در میان بار سیمان جاسازی شده بود، کشف و در این ارتباط یک متهم دستگیر شد.

امیدی با تأکید بر تداوم برخورد قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر خاطرنشان کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر به‌صورت شبانه‌روزی تحرکات عناصر قاچاق را رصد می‌کنند و با هرگونه اقدام مجرمانه در این حوزه برابر قانون برخورد خواهند کرد.