همیشه مردم پای کار هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: این در حالی است که بیش از ۱۲۰ روز است مردم ایران در خیابان‌ها حضور یافته‌اند تا با اتحاد خود، دشمن را از هرگونه طمع به خاک کشور ناامید کنند. این حضور گسترده و مداوم، نشان‌دهنده عزمی راسخ برای حراست از کیان ملی است. این انسجام، نه تنها در پایتخت، بلکه در تمام نقاط کشور، از تمام روستاها و شهرهای کوچک تا مراکز استان‌های کشور، به شکل زنده‌ای به تصویر کشیده شده است. در کنار حضور خیابانی، توانمندی ایرانیان در بازسازی سریع زیرساخت‌های آسیب‌دیده، جلوه دیگری از این همبستگی ملی است.

دشمن با هدف قرار دادن پل‌ها و راه‌ها، درصدد ایجاد اختلال در مسیرهای مواسلاتی و تدارکاتی است، اما در مقابل، مردم و متخصصان کشور با تکیه بر توان داخلی، بلافاصله به مرمت و بازگرداندن آنها به چرخه بهره‌برداری می‌پردازند. حتما شما هم در این چند روز ایجاد برخی مسیرهای موقت از کنار پل تخریب شده و از داخل رودخانه خشک شده را دیده‌اید یا اینکه مسیر ریلی تهران- مشهد آسیب دید اما چند ساعت بعد دوباره حرکت قطارها روی ریل آسیب‌دیده از سر گرفته شد. این روحیه جهادی، یادآور مقاومت هشت‌ساله دوران دفاع مقدس است که در آن، ایران با وجود زیرساخت‌های محدودتر، از هیچ تلاشی برای بازسازی فروگذار نکرد. امروز نیز این تجربه گرانبها، الگویی کارآمد برای رویارویی با تهدیدات جدید است.

اما دوباره به همان مسئله اتحاد ملی مردم بپردازیم. شاید بارزترین مصداق این اتحاد ملی، همکاری مردم در شرایط کمبود و تحریم باشد. در روزهای گرم تیر که جنوب کشور هدف حملات دشمن آمریکایی قرار گرفته و تامین برق برای اهالی این مناطق دشوارتر شده است، مردم سایر نقاط کشور با صرفه‌جویی، همدلی خود را به نمایش می‌گذارند. نتیجه این مشارکت، کاهش مصرف برق بوده است.

به طوری که مصطفی رجبی‌مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو دیروز اعلام کرد: در روزهای گرم و پرمصرف تابستان، تمامی مدیران، متخصصان، مهندسان و نیروهای عملیاتی صنعت برق در سراسر کشور، به‌صورت شبانه‌روزی برای تامین برق پایدار و استمرار خدمت‌رسانی به مشترکان در حال فعالیت هستند. با اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های فنی و مدیریتی موفق شده‌ایم تقاضای مصرف برق کشور را بیش از سه درصد کاهش دهیم.

همچنین مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان نیز اعلام کرده که این استان به دلیل شرایط اقلیمی، نسبت به بسیاری از استان‌ها سهم کمتری از محدودیت‌های برق را دریافت می‌کند و در دو روز گذشته نیز هیچ خاموشی در استان اعمال نشده است. این آمار و اظهارات نشان می‌دهد که مردم نه تنها در میدان نبرد، بلکه در عرصه مدیریت انرژی نیز پشت سر نظام و کشور خود ایستاده‌اند.

در نهایت، آنچه در یک سال اخیر رخ داده، فراتر از یک واکنش آنی به تهدیدات خارجی است. این پدیده، جلوه‌ای از هویت ملی و تاریخی ایرانیان است که در آن، اقوام گوناگون با همه تنوع‌های فرهنگی خود، ذیل یک پرچم واحد، برای حراست از میهن‌شان متحد شده‌اند. این همبستگی، سرمایه‌ای عظیم و پشتوانه‌ای محکم برای عبور از هر بحران و چالشی در آینده خواهد بود.