۲ خریدار چوب قاچاق در آمل بازداشت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری جامخانه ظهر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران از دستگیری دو نفر از خریداران چوب‌های قاچاق در ادامه رسیدگی به پرونده قاچاق سازمان‌یافته چوب در شهرستان آمل خبر داد.

وی گفت: در پی انجام تحقیقات تخصصی، بازجویی از متهمان تحت نظر و بررسی‌های فنی، دو نفر از خریداران چوب‌های قاچاق از استان‌های شمالی شناسایی شدند.

باقری جامخانه افزود: این افراد با اقدام مشترک فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان مازندران، نماینده پلیس امنیت اقتصادی مستقر در اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری و همکاری پلیس امنیت اقتصادی شهرستان آمل دستگیر و پس از طی مراحل قانونی، روانه زندان شدند.

وی با بیان اینکه رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: سایر افراد مرتبط نیز پس از شناسایی، دستگیری و تکمیل مستندات، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری با تأکید بر برخورد قاطع با قاچاق چوب و صیانت از منابع طبیعی، هشدار داد: با خریداران چوب‌های قاچاق نیز برابر قانون و بدون هیچ‌گونه اغماضی برخورد خواهد شد.