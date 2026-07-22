به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مرکز مدیریت راههای کشور، محدودیتهای ترافیکی در محورهای مواصلاتی مازندران شامل کندوان (کرج-چالوس)، هراز و سوادکوه ازظهر چهارشنبه تا صبح شنبه سوم مردادماه اجرا میشود.
بر این اساس، تردد انواع موتورسیکلت از ساعت ۱۲ ظهر امروز تا ساعت ۶ صبح شنبه در محورهای کندوان، هراز و سوادکوه ممنوع است. این ممنوعیت شامل موتورسیکلتهای انتظامی و امدادی در حال انجام مأموریت نخواهد بود.
همچنین تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کندوان همچنان ممنوع است و در صورت افزایش حجم ترافیک، روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه محدودیت یکطرفه مقطعی در این محور اعمال میشود.
طبق برنامه اعلامشده، روز جمعه دوم مرداد نیز محور کندوان با اجرای محدودیت قطعی ترافیکی مواجه خواهد بود؛ بهگونهای که از ساعت ۱۴ مسیر آزادراه تهران-شمال به سمت چالوس بسته میشود، از ساعت ۱۵ تردد از پل زنگوله به سمت چالوس ممنوع خواهد شد و از ساعت ۱۶ مسیر مرزنآباد به سمت تهران به صورت یکطرفه برقرار میشود.
در محور هراز نیز تردد تریلرها همچنان ممنوع است و کامیونها و کامیونتها بهجز خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی، امروز از ساعت ۱۲ تا ۲۴ و روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت ۸ تا ۲۴ اجازه تردد نخواهند داشت.
همچنین در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یکطرفه مقطعی در محور هراز، در محدوده پلور تا پلیسراه لاریجان و بالعکس، با تشخیص پلیس راه اجرا خواهد شد.
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