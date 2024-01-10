ممنوعیت تردد خودروهای سنگین از محور کرج - چالوس تا ۲۳ دی

به گزارش خبرگزاری مهر، تردد موتورسیکلت از ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۲۰ دی تا ساعت ۶ صبح روز شنبه ۲۳ دی‌ماه از محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه، تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع است.

از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز چهارشنبه ۲۰ دی‌ماه تردد انواع وسایل نقلیه از مرزن‌آباد به سمت کرج و تهران ممنوع بوده و در صورت اعلام مأموران پلیس راه، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵ تا ۲۴ این روز از ابتدای تونل کندوان به سمت مرزن‌آباد یک‌طرفه خواهد بود.

همچنین تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز جمعه ۲۲ دی‌ماه از کرج و ابتدای آزادراه تهران - شمال به سمت مرزن‌آباد ممنوع بوده و در صورت اعلام مأموران پلیس راه، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵ تا ۲۴ این روز از مرزن‌آباد به سمت کرج و تهران یک‌طرفه خواهد بود. در صورت سنگین بودن بار ترافیکی انواع وسایل نقلیه در محور هراز از ساعت ۱۴ تا ۲۲ روز جمعه مورخ ۲۲ دی‌ماه از شمال به جنوب به صورت مقطعی یک‌طرفه خواهد بود.

ممنوعیت تردد وسیله نقلیه حجم بزرگ از محورهای کرج - چالوس

محور کندوان نیز تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت (به استثنا خودروهای حامل مواد سوختی و یا فاسدشدنی) از محور کرج - چالوس و بالعکس ممنوع است. از سویی تردد خودروهای تریلر همچنان از محور هراز ممنوع اعلام شده است.

گفتنی است تردد خودروهای کامیون و کامیونت (به استثنا خودروهای حامل مواد سوختی و یا فاسدشدنی) از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز چهارشنبه ۲۰ دی و همچنین از ساعت ۶ تا ۲۴ روزهای پنجشنبه و جمعه (۲۱ و ۲۲ دی‌ماه) از محور هراز ممنوع است.

لازم به ذکر است اجرای محدودیت‌های یاد شده منوط به افزایش حجم تردد در محورها بوده و چنانچه وضعیت ترافیک عادی باشد، اجرای محدودیت‌ها لغو خواهد شد.