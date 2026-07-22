به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری ظهر چهارشنبه در نشست اتاق وضعیت شهرستان، اظهار کرد: آمادگی حداکثری دستگاه‌های امدادی و خدمت‌رسان در راستای پیش‌بینی برای مدیریت بحران‌های احتمالی امری بسیار حیاتی است و باید همواره مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت اتحاد و همدلی، تصریح کرد: همدلی همگرایی و انسجام بین مدیران دستگاه‌ها رمز موفقیت در مدیریت بحران‌های اخیر بوده است و در طول این مدت و با تداوم این مسیر آمادگی خود را برای مواجهه با هرگونه تهدید احتمالی افزایش خواهیم داد.

فرماندار بوشهر در ادامه با تأکید بر ضرورت آمادگی حداکثری تمامی دستگاه‌های اجرایی، گفت: همه اعضای ستاد باید با حفظ آمادگی کامل برای مدیریت هرگونه بحران یا حادثه احتمالی آماده باشند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن خدمات لازم به شهروندان عزیز ارائه شود و هیچ گونه خللی در روند خدمت‌رسانی ایجاد نشود.

وی همچنین ضمن تأکید بر اتخاذ رویکرد پیشگیرانه در مدیریت بحران، افزود: هماهنگی مستمر میان دستگاه‌ها و ارائه خدمات مطلوب و کارآمد در مناطق شهری و روستایی شهرستان از مهم‌ترین الزامات مدیریت مؤثر بحران است و باید در دستور کار ویژه قرار گیرد.

فرماندار بوشهر ادامه داد: وظیفه ما به‌عنوان خادمان مردم این است که به‌صورت شبانه‌روزی تلاش کنیم تا شرایط شهروندان عزیز در امنیت و سلامت کامل، در هر زمانی فراهم باشد و این رسالت خطیر همواره سرلوحه کار شما باشد.

وی با تقدیر از همه دستگاه‌های اجرایی خدمت‌رسان و نیروهای امدادی، بیان کرد: از همه همکاران عزیز تقدیر و تشکر می‌نمایم که در شرایط جنگ تحمیلی سوم پای کار و در کنار مردم بودند و همچنان نیز تداوم این مسیر را با قدرت و عزمی راسخ دنبال می‌کنند، بی‌تردید این همدلی و همراهی سرمایه‌ای ارزشمند برای نظام اسلامی است.

در پایان این نشست، دستورالعمل‌های لازم برای افزایش هماهنگی ارتقای آمادگی عملیاتی و تسریع در روند پاسخگویی دستگاه‌های عضو ستاد در شرایط اضطراری به اعضا مصوب و ابلاغ شد.