به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی پنجشنبه شب در نشست با مسئولان برخی دستگاههای خدماترسان با محوریت بررسی وضعیت آمادگیهای پدافندی و مدیریت شرایط کنونی با اشاره به شرایط خاص ، بر لزوم هوشیاری کامل تمامی دستگاهها تأکید کرد و اظهار داشت: در شرایطی که دشمنان نظام اسلامی چشم طمع به امنیت و آرامش کشور دارند، وظیفه ما در شهرستان ، حفظ انسجام، آرامش و در عین حال آمادگی کامل برای مواجهه با هرگونه سناریوی احتمالی است.
فرماندار تنگستان ضمن بررسی گزارشهای عملکردیِ دستگاههای عضو ستاد بحران، تصریح کرد: تمامی دستگاههای اجرایی بهویژه حوزههای زیرساختی، درمانی، سوخترسانی و امدادی موظفاند با بازنگری در طرحهای پدافند غیرعامل، هرگونه ضعف احتمالی را در کمترین زمان ممکن مرتفع کنند.
وی با بیان اینکه آمادگی دستگاههای اجرایی باید به گونهای باشد که مردم کوچکترین نگرانی برای تداوم خدمات ضروری نداشته باشند، افزود: تمهیدات لازم برای تأمین اقلام ضروری، پایداری شبکههای انرژی و آمادگیِ حداکثری مراکز درمانی سنجیده شده است و این روند بهصورت مستمر و شبانهروزی پایش خواهد شد.
سلیمانی در پایان این نشست ضمن قدردانی از تلاشهای مدیران دستگاههای اجرایی، تأکید کرد: مسئولیتپذیری و پایکار بودنِ مدیران، ضامن امنیت و رفاه مردم است و هرگونه تلاشی در این راستا باید صورت پذیرد.
بوشهر-فرماندار تنگستان بر حفظ آمادگی حداکثری و اتخاذ تمهیدات ویژه دستگاههای اجرایی در شرایط کنونی تاکید کرد.
